蘋果再挖Tesla牆角 找來Autopilot軟體總監協助造車
彭博新聞報導指稱，蘋果再次從Tesla挖角技術人才，此次是從2014年加入Tesla，並且從2019年升任Tesla自動駕駛功能Autopilot的軟體總監Christopher Moore。
在此之前，蘋果也曾從Tesla挖角不少工程技術人員，而當時Tesla執行長Elon Musk對於被挖牆腳情形所作回應，則強調Tesla擁有更多技術人才資源，藉此暗示Tesla在自動駕駛技術依然領先。
而蘋果方面並未公布Christopher Moore加入團隊消息，自然也未說明其日後負責業務，但彭博新聞指稱Christopher Moore日後依然會負責車輛軟體業務，其中更包含自動駕駛應用功能。
此外，Christopher Moore加入蘋果之後，將會向同樣來自Tesla技術團隊，並且曾擔任帶領Autopilot項目發展的主管Stuart Bowers匯報，預期在日後自動駕駛技術發展將在溝通上會有更多共識。
目前蘋果尚未公布其造車計畫，但市場對此已有不少傳聞，但距離實際產品問世顯然還需要不少時間等待。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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