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蘋果傳正在打造M1之後新Apple Silicon處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果今年宣布推出M1 Pro與M1 Max兩款Apple Silicon處理器之後，相關消息更指稱蘋果已經著手打造分別以Ibiza、Lobos和Palma三個西班牙地名為代號的新款處理器。

不過，這三款代號名稱對應的處理器，似乎與接下來以Rhodes作為產品代號的新款Apple silicon處理器不同，後者主要會應用在新款MacBook Pro系列機種，而代號Ibiza、Lobos和Palma的Apple Silicon處理器則預期會用在日後準備推出的新款iPad Pro、Macbook Air，以及後期預計推出新款MacBook Pro與Mac Pro。

而蘋果去年推出應用在新款MacBook Air與13.3吋MacBook Pro，以及後來推出新款iMac的M1處理器，預期會在新款處理器推出後，將不再繼續生產使用，至於以M1處理器為基礎延伸打造的M1 Pro及M1 Max也會在後續以新款處理器取代。

在接下來的處理器使用製程，蘋果預計會導入台積電3nm製程技術，藉此讓新款處理器有更高效能提升，同時也能降低整體電力損耗，配合Arm架構讓裝置電力續航時間拉長。至於3nm製程技術預期會先應用在接下來準備推出的A16 Bionic處理器，但目前似乎還是要看台積電的3nm製程良率是否達成蘋果要求，否則也可能會採用台積電以5nm製程為基礎精進的4nm製程生產。

另外，雖然蘋果目前已經決定將旗下所有產品轉向使用Arm架構設計，未來不再使用Intel處理器產品，但是日後仍有可能在處理器代工業務再次與Intel合作，藉此確保其處理器產品代工生產需求，同時也能在目前與台積電、三星合作代工資源之間增加更多選擇，同時也能在代工價格產生平衡效果。

Intel執行長Pat Gelsinger先前透露希望重新贏回蘋果訂單，但以目前蘋果在處理器全面走向Arm架構設計發展來看，至少短時間內應該不會重新回歸使用Intel處理器，但如果能藉由代工訂單需求再次與Intel合作，對Intel而言或許也能帶來利益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 西班牙

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