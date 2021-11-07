任天堂將著重擴大遊戲內容開發 不依賴對外收購工作室
在近期對外公布財報中，任天堂除了透露接下來準備在未來某個時刻推出新款遊戲主機，更說明日後將會更著重擴大本身遊戲內容開發能力。
不過，相較Sony與微軟更著重收購外部遊戲工作室，藉此提升本身遊戲開發能力的情況，任天堂則是計畫以1000億日圓 (9億美元)資金提升內部第一方工作室的遊戲開發能力。
雖然不排除對外收購遊戲工作室，但顯然任天堂更重是自身遊戲開發能力，藉此擴展更大遊戲創意。此外也計畫投資3000億日圓 (27億美元)金額擴大Nintendo Switch Online等服務，甚至計畫提升其線上數位商店，以及My Nintendo服務。
相較透過與更多第三方遊戲業者合作，任天堂顯然更積極透過自身打造遊戲帶動Nintendo Switch遊玩體驗，同時也能讓更多遊戲業者、開發商知曉如何將Nintendo Switch各類功能應用在遊戲設計，藉此打造更好遊戲體驗。
至於在微軟積極推動Xbox Game Pass訂閱服務，以及Sony在北美等地區積極推動的串流遊戲服務PlayStation NOW，加上EA、Ubisoft都開始推動按月訂閱使用的遊戲服務，目前仍不確定任天堂是否也計畫加入以訂閱方式使用的遊戲服務。
而在近期財報雖然提及將推出下一款主機消息，但任天堂並未透露具體時間，而市場預期任天堂最快會在明年公布新款主機消息，藉此吸引更多遊戲玩家升級，或是換機，藉此與Xbox、PlayStation繼續在遊戲市場抗衡。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪Pixel 6傳災情？新機發生螢幕重複開孔、綠畫面、異常閃爍
▪快刪！這151款App「會偷錢」每月扣千元 官方緊急下架
▪DIY全球首支USB-C接口iPhone 拍賣出價突破新台幣10萬元
▪五大電信門號數統計公布 只有這一家每個月維持成長
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言