任天堂將著重擴大遊戲內容開發 不依賴對外收購工作室

在近期對外公布財報中，任天堂除了透露接下來準備在未來某個時刻推出新款遊戲主機，更說明日後將會更著重擴大本身遊戲內容開發能力。

不過，相較Sony與微軟更著重收購外部遊戲工作室，藉此提升本身遊戲開發能力的情況，任天堂則是計畫以1000億日圓 (9億美元)資金提升內部第一方工作室的遊戲開發能力。

雖然不排除對外收購遊戲工作室，但顯然任天堂更重是自身遊戲開發能力，藉此擴展更大遊戲創意。此外也計畫投資3000億日圓 (27億美元)金額擴大Nintendo Switch Online等服務，甚至計畫提升其線上數位商店，以及My Nintendo服務。

相較透過與更多第三方遊戲業者合作，任天堂顯然更積極透過自身打造遊戲帶動Nintendo Switch遊玩體驗，同時也能讓更多遊戲業者、開發商知曉如何將Nintendo Switch各類功能應用在遊戲設計，藉此打造更好遊戲體驗。

至於在微軟積極推動Xbox Game Pass訂閱服務，以及Sony在北美等地區積極推動的串流遊戲服務PlayStation NOW，加上EA、Ubisoft都開始推動按月訂閱使用的遊戲服務，目前仍不確定任天堂是否也計畫加入以訂閱方式使用的遊戲服務。

而在近期財報雖然提及將推出下一款主機消息，但任天堂並未透露具體時間，而市場預期任天堂最快會在明年公布新款主機消息，藉此吸引更多遊戲玩家升級，或是換機，藉此與Xbox、PlayStation繼續在遊戲市場抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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