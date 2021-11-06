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Razer與UL合作強化永續發展 2030年實現碳中和目標

聯合新聞網 / 楊又肇

Razer宣布與UL簽署合約，雙方將共同確定合作框架，讓Razer能實現永續發展目標。

在此之前，Razer已經著手讓旗下產品在設計、包裝導入更具環保設計，其中包含採用更簡易包裝設計，並且大量減少使用塑膠材質，讓產品本身及盒裝能更容易回收利用。此外，Razer也透過zVentures設立高達5000萬美元的綠色基金，藉此協助加速永續經營公司發展，甚至透過永續性吉祥物Sneki Snek銷售，即與Conservation International合作拯救樹木，同時透過本身影響力推動玩家社群推動環保作為。

而Razer目前也計畫在2025年前讓全球辦公室營運全面使用100%綠能，並且計畫在2030年實現碳中和目標，而在辦公室內也將減少或避免使用單次塑膠製品，在今年底更計畫改為100%使用回收製品與可重複使用材料，同時也將減少商業目的的差旅比例，藉此減少碳足跡。

目前，Razer在歐洲辦公室及位於新加坡的東南亞總部都已經完全採用可再生能源，未來將會持續對外擴大此發展目標。

作為其發展策略的一部分，Razer承諾將從現在到2025年間推動多個永續發展行動及目標，包括使其產品 (包含滑鼠、鍵盤和耳機)實現健康、永續性及環境透明度揭露計畫。

此次宣布與UL合作，Razer執行長陳民亮表示將致力打造永續未來，並且確保世界仍然是一個大家都可以盡情發揮 (Paly in)的舞臺，未來將透過與UL合作，藉此實現開發更環保、永續的電競產品發展目標，同時也將取得諸如ECOLOGO已被眾人熟知的國際第三方認證。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

再生能源 東南亞 Razer

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