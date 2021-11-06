Google同意南韓第三方app透過其他支付系統交易 但仍會收取部分費用
針對南韓今年8月底正式通過的電信商業法修正案，Google稍早宣布開放在Google Play Store上架的第三方app能以非Google提供支付管道進行交易。不過，開發者終究還是要向Google支付費用，但支付比例會作調降。
依照Google說明，將針對在南韓境內Gogle Play Store上架的第三方app開放更多交易方式，將允許第三方app透過Google之外的支付方式進行交易。
不過，Google強調透過其提供支付系統將能確保更高交易安全，同時開發者也無須煩惱後續金流問題，甚至提供家長控制、家庭支付及訂閱管理等服務，若開發者選擇透過其他第三方支付系統，則必須自行承擔後續繁複的金流問題，並且必須由第三方支付系統確保交易安全。
而在app內容仍透過Google Play Store服務平台發行、託管下載情況下，Google依然會從中收取分潤費用，但是會在遵循南韓電信商業法修正案規範項目，亦即不可限制開發者僅能透過特定支付方式進行app內交易的規定。
因此，即便開發者選擇透過第三方支付系統提供交易服務，Google依然會收取部分分潤費用，只是會減少約4%左右比例的分潤，例如目前已經調整為15%的app分潤將會調整為11%，而針對電子書及串流音樂內容的服務營收分潤則會從現有10%調整為6%，至於每年透過app獲取營收超過100萬美元的情況，則會從30%營收分潤降低為26%。
但如果開發者選擇使用第三方支付系統也必須收取交易分潤的話，意味開發者必須在app營收分別向第三方支付系統與Google支付不同分潤費用，Google顯然希望以此說服開發者繼續使用其交易服務，同時也能符合南韓政府新法規定。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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