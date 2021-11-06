對應更長連接距離與更低功耗 Wi-Fi聯盟開始認證針對物聯網的HaLow連接裝置
Wi-Fi聯盟宣布，將針對2016年提出以「HaLow」作為技術規格定名的Wi-Fi 802.11ah標準規範設計進行認證，主要讓經認證裝置可使用未經簽署的900MHz頻寬，藉此將既有2.4GHz無線連接頻寬增加，同時兼具更強訊號穿透能力，藉此對應更遠距離且具低功耗Wi-Fi傳輸表現。
在先前提出規範中，「HaLow」主要對應智慧連網裝置使用，讓居家連網裝置、安全監控攝影機，以及工業物聯網裝置或邊緣運算連接設備，能透過更低功率形式連接，同時也能對應更遠無線傳輸距離。
而「HaLow」將列入Wi-Fi 802.11ah標準規範，主要針對數位連網家電設計，除提供可直接使用未經簽署的900MHz頻寬，藉此將既有2.4GHz頻寬增加，進而對應更多數據傳輸使用，並且可藉由更強的訊號穿透能力維持穩定連接效果。
此外，Wi-Fi聯盟也強調Wi-Fi設計規範依然扮演物聯網連接重要媒介，並且符合物聯網裝置持續朝向傳遞更遠距離，以及透過更低功耗方式運作需求，同時也預期在2025年時的全球物聯網裝置連接數量將增加至300億組以上，將比現行138億組數量呈現2倍以上成長量。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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