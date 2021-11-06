全球持續淘汰傳統燃油車…可能對Uber、Lyft等業者發展不利

研究報告指出，在各地政府機構積極推動使用乾淨能源，並且計畫在2030年前後淘汰傳統燃油車輛情況下，可能將對Uber及Lyft等共享車輛媒合平台發展不利。

依照市調機構Pitchbook分析師Asad Hussain表示，藉由媒合大量合作司機提供車輛搭乘服務的Uber與Lyft等業者，接下來可能不利於市場持續推動電動車輛使用趨勢下發展，原因在於其合作司機多半是以零散接單形式賺取收入，加上目前市場銷售電動車價格依然偏高，若在日後強制淘汰傳統燃油車輛情況下，將使Uber、Lyft面臨可合作司機人數銳減危機。

目前Uber與Lyft均表示將在日後擁抱電動車使用模式，同時也計畫推動以純電驅動的自駕車輛應用發展，但在實際普及之前可能還是會面臨一段不算短的過渡時期。

而就算Uber近期證實Hertz向Tesla購買10萬輛電動車中，有5萬輛將租給Uber提供合作司機使用，短時間能獲得改善情況仍有限，甚至可能也會造成Uber、Lyft與原先僅提供平台媒合搭乘需求的發展模式產生改變。

因此，Asad Hussain認為，接下來會有更大贏面的反而會是自行擁有車隊，並且提供搭乘需求媒合平台服務的業者。

不過，因應目前全球能源使用模式改變，Uber、Lyft確實也逐漸調整本身發展模式，例如Uber藉由對外租賃電動車輛，讓合作司機可用於提供車輛搭乘服務，甚至未來也可能擴大租賃，甚至採購車輛，減輕合作司機取得電動車的門檻，而Lyft方面則是強調會在2030年以前全面轉向使用電動車，並且透過租賃方式讓合作司機可以透過電動車提供搭乘服務。

以目前Uber手上持有現金約達40億美元情況，甚至有可能自行組成電動車車隊，只是這樣就可能會與原本僅以平台媒合車輛搭乘需求的發展模式產生明顯改變。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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