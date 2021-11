Google再次爭取美國國防部合作訂單 引發工會反彈

雖然2018年說明與道德原則不符,進而捨棄美國國防部價值100億美元合作訂單機會,Google又再次參與爭取美國國防部價值達數十億美元合作合約。

依照美國國防部對此次計畫競標說明,將透過先進數據分析服務應用於戰術決策,並且實現以數據驅動的作戰擬定模式。

而此舉自然也再次引起Alphabet工會反彈,並且呼籲公司應重視道德原則,同時強調本身技術不應該被用於戰爭暴力,更要求公司應秉持透明原則對外提供其技術。

Our working conditions include our ethical concerns.



Workers should have full transparency on the real world impacts of our labor AND our labor should not be used to perpetuate violence at home or abroad. https://t.co/VD1KmjOxwL