Google再次爭取美國國防部合作訂單 引發工會反彈

雖然2018年說明與道德原則不符，進而捨棄美國國防部價值100億美元合作訂單機會，Google又再次參與爭取美國國防部價值達數十億美元合作合約。

依照美國國防部對此次計畫競標說明，將透過先進數據分析服務應用於戰術決策，並且實現以數據驅動的作戰擬定模式。

而此舉自然也再次引起Alphabet工會反彈，並且呼籲公司應重視道德原則，同時強調本身技術不應該被用於戰爭暴力，更要求公司應秉持透明原則對外提供其技術。

Our working conditions include our ethical concerns.



Workers should have full transparency on the real world impacts of our labor AND our labor should not be used to perpetuate violence at home or abroad. https://t.co/VD1KmjOxwL — Alphabet Workers Union (AWU-CWA) #Strikesgiving (@AlphabetWorkers) November 3, 2021

在後續對外回應說法中，Google發言人強調會以平等態度與政府機構合作，其中也包含美國國防部等機構。在此之前，Google已經透過Google Cloud技術協助美國陸軍分析無人機拍攝畫面，同時讓海軍更容易知曉何時應該維修艦艇，以及讓空軍管理飛機維護。

或許是為了平衡市場觀點，Google也說明如何透過旗下技術資源協助退役軍人在疫情下學習更多技能，另外也透過名為「Hiring Our Heroes」基金協助退役軍人就職，甚至藉由Google Career Certificates服務協助取得職能認證，讓退役軍人更容易獲得再次就業機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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