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年供台約558億台幣軍事資金 美6參議員提《台灣威懾法》

Google再次爭取美國國防部合作訂單 引發工會反彈

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然2018年說明與道德原則不符，進而捨棄美國國防部價值100億美元合作訂單機會，Google又再次參與爭取美國國防部價值達數十億美元合作合約

依照美國國防部對此次計畫競標說明，將透過先進數據分析服務應用於戰術決策，並且實現以數據驅動的作戰擬定模式。

而此舉自然也再次引起Alphabet工會反彈，並且呼籲公司應重視道德原則，同時強調本身技術不應該被用於戰爭暴力，更要求公司應秉持透明原則對外提供其技術。

在後續對外回應說法中，Google發言人強調會以平等態度與政府機構合作，其中也包含美國國防部等機構。在此之前，Google已經透過Google Cloud技術協助美國陸軍分析無人機拍攝畫面，同時讓海軍更容易知曉何時應該維修艦艇，以及讓空軍管理飛機維護。

或許是為了平衡市場觀點，Google也說明如何透過旗下技術資源協助退役軍人在疫情下學習更多技能，另外也透過名為「Hiring Our Heroes」基金協助退役軍人就職，甚至藉由Google Career Certificates服務協助取得職能認證，讓退役軍人更容易獲得再次就業機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 國防部 軍人 Google

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