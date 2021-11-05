GitHub執行長Nat Friedman將於11月中卸任 未來重返軟體新創圈
微軟稍早宣布GitHub現任執行長Nat Friedman將在11月15日卸任，並且轉為名譽主席，而新任執行長則由2018年加入GitHub的產品主管Thomas Dohmke接任。
Thomas Dohmke過去為App測試軟體HockeyApp共同創辦人，而HockeyApp在2015年由微軟收購，Thomas Dohmke則在2018年隨著GitHub收購被當時擔任執行長的Nat Friedman招募加入，並且在今年8月擔任產品主管。
而在接受TechCrunch網站訪談時，Thomas Dohmke強調不會改變GitHub過去以來的開放發展模式，並且將使GitHub持續維持成為開發者分享程式編碼內容平台，藉此持續推動開放應用服務，同時也將使GitHub維持獨立運作，成為眾多開發者溝通互動平台。
此外，GitHub也會持續推動以人工智慧技術推動的自動化編碼工具Copilot，讓開發者能更容易完成Visual Studio Code、Neovim及JetBrains編碼內容，同時也會繼續推動以雲端運作，並且透過Visual Studio Code打造的開發平台Codespaces。
藉由GitHub社群互動力量，Thomas Dohmke預期將能持續推動更龐大的開發者動能，同時也能讓GitHub成為串聯更多開發者溝通管道。
至於從GitHub執行長卸任，並且成為名譽主席的Nat Friedman，接下來將會返回新創圈發展，預計透過投資、提供技術與顧問協助資源推動更多軟體新創。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪Pixel 6傳災情？新機發生螢幕重複開孔、綠畫面、異常閃爍
▪快刪！這151款App「會偷錢」每月扣千元 官方緊急下架
▪DIY全球首支USB-C接口iPhone 拍賣出價突破新台幣10萬元
▪五大電信門號數統計公布 只有這一家每個月維持成長
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言