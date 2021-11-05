GitHub執行長Nat Friedman將於11月中卸任 未來重返軟體新創圈

微軟稍早宣布GitHub現任執行長Nat Friedman將在11月15日卸任，並且轉為名譽主席，而新任執行長則由2018年加入GitHub的產品主管Thomas Dohmke接任。

Thomas Dohmke過去為App測試軟體HockeyApp共同創辦人，而HockeyApp在2015年由微軟收購，Thomas Dohmke則在2018年隨著GitHub收購被當時擔任執行長的Nat Friedman招募加入，並且在今年8月擔任產品主管。

而在接受TechCrunch網站訪談時，Thomas Dohmke強調不會改變GitHub過去以來的開放發展模式，並且將使GitHub持續維持成為開發者分享程式編碼內容平台，藉此持續推動開放應用服務，同時也將使GitHub維持獨立運作，成為眾多開發者溝通互動平台。

▲Thomas Dohmke

此外，GitHub也會持續推動以人工智慧技術推動的自動化編碼工具Copilot，讓開發者能更容易完成Visual Studio Code、Neovim及JetBrains編碼內容，同時也會繼續推動以雲端運作，並且透過Visual Studio Code打造的開發平台Codespaces。

藉由GitHub社群互動力量，Thomas Dohmke預期將能持續推動更龐大的開發者動能，同時也能讓GitHub成為串聯更多開發者溝通管道。

至於從GitHub執行長卸任，並且成為名譽主席的Nat Friedman，接下來將會返回新創圈發展，預計透過投資、提供技術與顧問協助資源推動更多軟體新創。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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