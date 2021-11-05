韓國最大電子錢包Kakao Pay掛牌上市 市價增加至203億美元

韓國最大電子錢包服務Kakao Pay，稍早於韓國掛牌上市，並且以每股9萬韓元作為發行價，開盤後即衝到每股18萬韓元，讓Kakao Pay市值增加至24兆韓元，約等同203億美元。

目前Kakao Pay每年活躍用戶人數在2018年時為1510萬人，而在今年6月時的活躍人數則達2830萬人，同時去年透過Kakao Pay交易金額達66.9兆韓元，今年上半年的交易量更累積達47兆韓元，顯然使用者透過Kakao Pay的交易量明顯增加。

而Kakao Pay執行長柳榮俊表示，上市之後的發展目標將會具要在跨境交易，以及海外市場的金融相關業務，另外也將持續投資人工智慧與深度學習等技術。

在近期受益情影響下，Kakao Pay使用比例呈現大幅增加趨勢，尤其更隨著使用者在手機使用時間增加情況下，更多線上交易也幾乎是透過Kakao Pay完成支付，同時目前在韓國境內更有超過60萬個消費通路支援使用Kakao Pay支付，同時也能透過掃描QR Code方式快速完成支付。

至於在Kakao Pay運作背後，則由阿里巴巴關係企業螞蟻集團於2017年2月進行戰略投資，藉此協助推動Kakao Pay在韓國線上及行動支付市場佈局。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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