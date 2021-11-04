SpaceX在印度成立全資子公司 推動在地衛星連網服務

過去曾在PayPal負責投資項目，目前擔任Starlink業務總監身分的Sanjay Bhargava表示，SpaceX已經在印度設立100%全資子公司，並且以Starlink衛星通訊私人有限公司 (Starlink Satellite Communications Private Limited)為稱，預計在印度境內提供便利使用的衛星連網服務。

依照Sanjay Bhargava說明，預計在2022年12月以前將可讓印度境內超過16萬的地區，藉由20萬個衛星訊號連接設備上網，讓眾多印度境內使用者能更方便取得網路資源。

Sanjay Bhargava表示目前印度政府審核流程相當複雜，但是對於公司業務營運獲得許可保持樂觀態度，預計在未來幾個月內獲准在印度境內特定地點，或是可在廣泛範圍內試行衛星連網服務。

在此之前，Starlink已經在美國、英國等14個國家地區提供約10萬組衛星訊號連接設備，同時也計畫擴大亞太地區發展佈局，例如先前已經確定將與菲律賓、日本境內網路業者合作，同時也準備將衛星連網服務帶到台灣市場，甚至可以解決一般有線網路、無線網路難以佈署問題，讓更多人可以透過衛星訊號連接網路。

而Elon Musk也發文表示進軍印度市場，將能改善當地農村難以取得網路資源問題，藉此解決發展及數位化落差情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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