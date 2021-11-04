暴雪首位女性共同總裁 上任三個月後宣布離開
今年8月初確認總裁J. Allen Brack離開公司，並且由執行開發副總裁Jen Oneal與總經理Mike Ybarra接手其原本職務消息後，暴雪娛樂稍早再次宣布Jen Oneal將在今年底之前離開，未來將由Mike Ybarra負責帶領暴雪娛樂繼續發展。
先前暴雪娛樂因為性騷擾風波纏身，使得公司內部大大小小主管相繼離開情況下，原本負責執行開發業務的副總裁Jen Oneal，與總經理Mike Ybarra共同接下前總裁J. Allen Brack職務，並且以共同領導形式帶領暴雪娛樂。
不過，在稍早對外聲明中，暴雪娛樂確認Jen Oneal將在今年底之前離開，未來將由Mike Ybarra繼續擔任公司總裁職務。
而在相關聲明裡，Jen Oneal澄清選擇離開並非是對公司失望，並且說明從公司投入遊戲發展所表現熱情獲得鼓舞。此外，暴雪娛樂更說明將向國際婦女遊戲組織 (Women in Games International)投資100萬美元作為資助。
除了宣布Jen Oneal的人事異動，暴雪娛樂更確認《鬥陣特攻2》與《暗黑破壞神4》實際上市時間將再次延後，但並未透露具體確認時間。而更早時候，暴雪娛樂也確認明年初將不會繼續舉辦以線上形式呈現的BlizzConlin活動，但強調依然會公布遊戲更新消息，另外也說明BlizzCon活動會繼續扮演與玩家之間重要溝通管道，因此不會就此終止舉辦。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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