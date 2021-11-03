微軟將GPT-3語言模型帶進Azure OpenAI 讓應用服務更聰明

持續將人工智慧導入旗下服務之餘，微軟宣布將非營利人工智慧研究組織OpenAI建構的GPT-3語言模型，正式接入旗下Azure OpenAI服務，藉此強化Azure雲端感知能力，讓諸多透過Azure雲端平台運作服務都能透過GPT-3語言模型推動的人工智慧更加「聰明」。

微軟表示，將提供新工具資源讓企業、開發者能藉由旗下Azure OpenAI服務取用GPT-3語言模型運算資源，並且能以確保數據隱私安全、相容形式與諸多企業級應用服務串接，讓更多企業級應用服務能導入更聰明的人工智慧運算效能。

而藉由GPT-3語言模型同樣採開源方式提供使用，微軟表示將能應用在自然語言理解，或是透過口說方式編寫程式，甚至可以對應處理巨量數據內容，以及提供更趨自然的人機互動。雖然GPT-3語言模型已經對外開源使用，但微軟更強調在Azure雲端服務平台運算，將能確保應用服務運作穩定與數據安全，同時也能因應企業需求彈性擴展服務佈署規模。

在此之前，微軟已經將GPT-3語言模型應用在旗下Power apps應用內容，讓使用者能以零編碼方式編寫程式，或是透過口說方式建構數據算式。

例如，隸屬微軟的軟體原始碼託管平台GitHub，在今年6月底宣布與非營利人工智慧研究組織OpenAI共同發表GitHub Copilot技術預覽版本，可依照工程人員撰寫程式編碼，進而提出整行，或是完整程式編碼內容撰寫建議，藉此讓工程人員可以更快完成編碼作業，近期更宣布可將英語、中文等自然語言轉換成程式語言的Codex項目正式啟用封測，讓使用者能透過口說描述方式編寫程式。

同時，微軟目前也積極推動無編碼應用模式，讓更多使用者能透過口說敘述方式建構應用服務，或是更方便執行各類應用服務內容，另一方面也提供過濾功能，以及監控與分析機制，確保人工智慧運算下的結果符合預期，避免產生不必要的偏頗情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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