Qualcomm宣布2040年達成零碳排放 藉提升運算及網路技術降低耗電問題

Qualcomm宣布將在2040年達成零碳排放，並且在2030年之前逐步減少溫室氣體如二氧化碳排放量。

依照Qualcomm說明，預計在2030年以前分別針對本身直接產生，以及業務運作過程損耗電力、供暖或制冷過程所產生碳排放污染降低至50%，而透過其業務生產供應鏈所產生碳排放污染則預計可降低25%比例。

而在2040年時，預計Qualcomm本身及供應鏈所產生碳排放污染都將達成歸零目標，藉此實現零污染永續發展。

同時，Qualcomm強調本身位於聖地牙哥總部已經藉由購買100%綠能運作，同時也制定長遠轉向使用綠能運作的發展目標。

在目前5G網路技術推行之下，Qualcomm更預期隨著運算效率提升，將能降低原本運算所需耗電量，因此能間接減少生產電力所需排碳量，因此認為在持續推動運算與網路傳輸技術，將更有利於降低市場整體耗電問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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