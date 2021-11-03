Gogoro與印尼境內最大科技集團GoTo合作 推動以電動車為主的服務發展

今年宣布與印度最大機車品牌Hero MotoCorp合作，Gogoro稍早再宣布與印尼境內規模最大科技集團GoTo合作，雙方計畫在印尼推動以Gogoro智慧移動解決方案為基礎的各項交通、移動服務，並且實現GoTo旗下Gojek服務先前立下在2030年以前實現零碳排放的永續發展目標。

此外，GoTo同時也是Gogoro在今年9月與空殼公司Poema合併，將赴美掛牌上市時的超額認購私募增資投資人，預計在明年正式掛牌上市時也會成為Gogoro眾多國際投資人之一。

而雙方合作第一個項目，將以GoTo旗下車輛共享服務Gojek，並且選在印尼首都雅加達推動先期試點計畫，預計投放250輛Gogoro智慧電動機車，以及設置4座位於Pertamina (印尼國家石油和天然氣公司)現有加油站內的GoStation電池交換站，未來更計畫擴大計畫規模，包含將可能投放5000輛智慧電動機車，以及在Pertamina旗下加油站點佈建更多的電池交換站。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示：「印尼和世界各地當前所面臨的最大挑戰之一，就是將城市交通轉變為智慧且永續的電動二輪車輛，並廣為被民眾接受與使用。在印尼政府的支持下，Gogoro與GoTo正邁向實踐此目標的道路上。」。而Gojek共同創辦人暨執行長Kevin Aluwi表示：「GoTo和Gogoro有著共同的理念，積極使智慧電動交通成為整個印尼未來發展的規範。」

同時，Gogoro與Gojek的先期試點計畫也符合Gojek永續發展目標和正在進行的減少其碳足跡的努力。今年4月，Gojek發表的永續發展報告中，便說明將在2030年實現零排放計畫，其中包括將車隊轉換為100%電動車。此外，Gojek 也正在積極探索開發一個完整的電動車生態系統，透過科技來解決司機夥伴使用的障礙，確保最佳的消費者體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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