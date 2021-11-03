VMware正式從Dell體系獨立 恢復以軟體虛擬化、雲端為重發展模式

今年4月中確認將拆分VMware約81%持股，藉此清償過去收購EMC時累積約416.2億美元長期債務消息後，目前VMware正式從Dell體系拆分，恢復原本以軟體為重的業務發展。

Dell在2015年10月以670億美元等值金額收購EMC，並且在2016年完成此筆交易，同時間接取得EMC持有VMware及RSA業務，同時也將Dell公司名稱改為Dell Technologies。但因為收購EMC導致Dell背負龐大債務，即便VMware有高度獲利能力，依然無法讓Dell順利解決龐大債務問題，因此在2020年2月宣布以近21億美元價格出售RSA，並且在今年4月中後續確定出售VMware約81%股權，以利減緩債務壓力。

而從Dell體系拆分後，VMware也將恢復原本以軟體為主的獨立公司，同時市值也估計達640億美元規模。另一方面，此次從Dell體系拆分，更代表VMware從2003年底由EMC以6.35億美元收購時的近10億美元市值，如今再次恢復獨立運作時的身價，明顯增長高達600%。

近期VMware持續以其虛擬化軟體技術推動市場發展，另一方面也積極與NVIDIA、Google、IBM、甲骨文、AWS、微軟等業者合作，使其虛擬化軟體業務應用走向雲端化發展，讓企業能藉其服務實現上雲、現代化應用服務發展。

不過，原本帶領VMware發展的前任執行長Pat Gelsinger，目前已經回歸Intel接手擔任新執行長，而現任VMware執行長則是由原本營運長Raghu Raghuram接任。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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