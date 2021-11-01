等到了！iPad Mini 6 Wi-Fi版無預警開賣 果粉搶翻這新色
9月14日蘋果（Apple）發表iPad Mini 6後，5G版本（Wi-Fi+行動網路）在10月22日默默在上架台灣蘋果官網後，今（1）日Wi-Fi版本也悄悄在蘋果官網開賣了，意味著iPad Mini 6正式在台灣市場銷售。蘋果迷見狀直呼「終於等到了！」
iPad Mini 6（A2567）的自從10月13日通過NCC電檢審核認證通過Wi-Fi上網的版本後，一直遲遲未有開賣消息。反倒是5G版本（Wi-Fi+行動網路）率先開賣。一名網友在PTT的iOS版表示，臨時到官網晃一下，「發現iPad mini 6 Wi-Fi版本及iPad 9（第9代iPad）可以下單了。」全系列不分顏色及版本都有，要大家快點下手。
不少果粉聽聞此消息後，火速到官網下訂iPad Mini 6的Wi-Fi版本，並有網友退掉原本先前的5G版本，大喊「感恩大大」、「終於等到了」，從網友們留言下訂的顏色偏愛此次新色「紫色」。《聯合新聞網》實測下訂Wi-Fi版本可在11月6日至10日間到貨，不能在蘋果直營店面取貨，但若改訂5G版本，則會變成11月30日至12月7日到貨，Wi-Fi版本看起來算是貨源充足。
iPad mini 6推出4款新色，包括粉紅色、星光色、紫色及經典的太空灰色等，與iPhone 13相同採用A15晶片，並變成全螢幕設計，機身大小不變的情況下，螢幕可達8.3吋，接孔也改成USB Type-C，有64GB及256GB儲存空間可供選擇，定價為1萬4900元起；第9代iPad處理器提升為A13，並把儲存空間升至64GB起跳，顏色有太空灰和銀色，定價為1萬500元起。
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