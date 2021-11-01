快訊

等到了！iPad Mini 6 Wi-Fi版無預警開賣 果粉搶翻這新色

萬聖節的東京電車犯罪：「京王線小丑殺傷事件」怎麼了？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

等到了！iPad Mini 6 Wi-Fi版無預警開賣 果粉搶翻這新色

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果iPad Mini 6的Wi-Fi版本，今天（11月1日）無預警在蘋果官網開賣。（翻攝自蘋果官網）
蘋果iPad Mini 6的Wi-Fi版本，今天（11月1日）無預警在蘋果官網開賣。（翻攝自蘋果官網）

9月14日蘋果（Apple）發表iPad Mini 6後，5G版本（Wi-Fi+行動網路）在10月22日默默在上架台灣蘋果官網後，今（1）日Wi-Fi版本也悄悄在蘋果官網開賣了，意味著iPad Mini 6正式在台灣市場銷售。蘋果迷見狀直呼「終於等到了！」

iPad Mini 6共有4色，PTT的iOS版不少網友都下訂紫色款（左四）。（翻攝自蘋果官網）
iPad Mini 6共有4色，PTT的iOS版不少網友都下訂紫色款（左四）。（翻攝自蘋果官網）

iPad Mini 6（A2567）的自從10月13日通過NCC電檢審核認證通過Wi-Fi上網的版本後，一直遲遲未有開賣消息。反倒是5G版本（Wi-Fi+行動網路）率先開賣。一名網友在PTT的iOS版表示，臨時到官網晃一下，「發現iPad mini 6 Wi-Fi版本及iPad 9（第9代iPad）可以下單了。」全系列不分顏色及版本都有，要大家快點下手。

不少果粉聽聞此消息後，火速到官網下訂iPad Mini 6的Wi-Fi版本，並有網友退掉原本先前的5G版本，大喊「感恩大大」、「終於等到了」，從網友們留言下訂的顏色偏愛此次新色「紫色」。《聯合新聞網》實測下訂Wi-Fi版本可在11月6日至10日間到貨，不能在蘋果直營店面取貨，但若改訂5G版本，則會變成11月30日至12月7日到貨，Wi-Fi版本看起來算是貨源充足。

《聯合新聞網》實測下訂蘋果iPad Mini 6的Wi-Fi版本，最快可在11月6日到貨，無法到蘋果直營店取貨。（翻攝自蘋果官網）
《聯合新聞網》實測下訂蘋果iPad Mini 6的Wi-Fi版本，最快可在11月6日到貨，無法到蘋果直營店取貨。（翻攝自蘋果官網）

iPad mini 6推出4款新色，包括粉紅色、星光色、紫色及經典的太空灰色等，與iPhone 13相同採用A15晶片，並變成全螢幕設計，機身大小不變的情況下，螢幕可達8.3吋，接孔也改成USB Type-C，有64GB及256GB儲存空間可供選擇，定價為1萬4900元起；第9代iPad處理器提升為A13，並把儲存空間升至64GB起跳，顏色有太空灰和銀色，定價為1萬500元起。

8.3吋的iPad Mini 6，螢幕大小正適合拿來玩手遊。（翻攝自蘋果官網）
8.3吋的iPad Mini 6，螢幕大小正適合拿來玩手遊。（翻攝自蘋果官網）

延伸閱讀

現在買明年才拿得到…他曝蘋果590元擦拭布開箱心得：和這條差不多

開箱影片／Google Pixel 6 Pro「東西都有但都少了一點點」 實測魔術橡皮擦好神奇

盤點蘋果新品！瀏海MacBook Pro告別Touch Bar、AirPods 3抗汗抗水續航力更長

iOS 15.1開放更新！加入iPhone 13 Pro系列「ProRes」影片功能

相關新聞

等到了！iPad Mini 6 Wi-Fi版無預警開賣 果粉搶翻這新色

9月14日蘋果（Apple）發表iPad Mini 6後，5G版本（Wi-Fi+行動網路）在10月22日默默在上架台灣蘋果官網後，今（1）日Wi-Fi版本也悄悄在蘋果官網開賣了，意味著iPad Mini 6正式在台灣市場銷售。蘋果迷見狀直呼「終於等到了！」

經典「迴紋針」回來囉 微軟開放能在Microsoft Teams使用「小幫手」表情圖示

先前說明將使Office「小幫手」以表情圖示形式回歸，微軟目前已經開放使用者透過Microsoft Teams貼圖形式使用。

三星放大絕 擬在電視平台打造雲端串流遊戲服務

在三星的SDC開發者大會上，三星透露將使旗下平台更透明、開放，並且確保使用安全，另外更透露將在電視平台打造雲端串流遊戲服務。

本田計畫2022年上半年在印度推動以電池交換驅動的「嘟嘟車」

Gogoro日前宣布攜手印度最大機車品牌Hero MotoCorp，計畫在印度境內推動PBGN設計與智慧電池交換網路應用之後，本田 (Honda)稍早也宣布將使旗下電池交換系統，與印度在地三輪計程車「嘟嘟車」結合應用。

美國著作權局允許玩家自行維修電玩主機 但僅限這一機種

今年推動立法保障使用者能自行或透過第三方業者維修手機等產品權益之餘，美國境內遊戲玩家從過去以來也持續主張電玩主機自主維修權，爭取能自行或透過第三方服務維修電玩主機的權利。

Netflix計畫收購前美國陸軍基地 作為旗下第二大原創內容製作中心

Netflix近期透露將收購原本作為美國陸軍基地，位於美國紐澤西州內的孟莫斯郡 (Monmouth County)約289英畝土地，預計作為日後原創內容製作基地。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。