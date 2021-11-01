Netflix計畫收購前美國陸軍基地 作為旗下第二大原創內容製作中心

Netflix近期透露將收購原本作為美國陸軍基地，位於美國紐澤西州內的孟莫斯郡 (Monmouth County)約289英畝土地，預計作為日後原創內容製作基地。

此塊土地在2011年關閉使用，而Netflix有意收購此塊土地，用於製作原創內容，其中包含拍攝作業及後製需求使用。

不過，Netflix並未透露將以多少金額收購此塊土地。先前此塊土地被評估價值為5400萬美元，但有不少土地開發商曾對此塊土地部分區塊出價超過1億美元，卻始終未能順利完成交易，因此市場猜測Netflix最終將以更高價格收購此塊土地。

在此之前，Netflix已經在新墨西哥州收購ABQ工作室，若此次順利收購孟莫斯郡土地，將成為其第二大內容製作中心。

而紐澤西州州長Phil Murphy稍早也證實Netflix此項土地收購計畫，同時也透露以稅收減免作為吸引Netflix進駐誘因，藉此增加紐澤西境內產業發展與就業機會成長。

目前Netflix計畫擴大原創內容製作，藉此與後來投入串流影音內容發展的Diney+等業者競爭，同時也希望透過原創內容吸引更多人觀看，另一方面也擴大與亞洲內容合作，透過收錄韓國、日本、台灣、中國、馬來西亞等在地，或是合作、投資創作內容，藉此吸引更多人觀看。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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