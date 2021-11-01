美國著作權局允許玩家自行維修電玩主機 但僅限這一機種
今年推動立法保障使用者能自行或透過第三方業者維修手機等產品權益之餘，美國境內遊戲玩家從過去以來也持續主張電玩主機自主維修權，爭取能自行或透過第三方服務維修電玩主機的權利。
不過，在美國著作權局 (United States Copyright Office)稍早公布文件中，雖然同意玩家可以擁有電玩主機自主維修權，但僅限主機上的光碟機，若電玩主機其他零件出現故障，玩家還是需要尋求原廠，或是原廠授權維修據點，否則將影響產品保固。
意味除非像Sony允許拆卸PlayStation 5安裝擴充SSD，可被視為正常使用範圍，若玩家自行拆卸主機其他部位，甚至更換非原廠授權零件，都會視為影響產品保固行為。
而雖然僅開放自行維修光碟機，似乎沒有太大意義，尤其目前絕大多數的遊戲使用方式都逐漸轉向數位化，或是透過雲端串流方式遊玩，但仍有不少玩家仍以光碟讀取方式遊玩遊戲，因此允許自行或透過第三方服務維修、更換光碟機，對於位處難以就近找到原廠或原廠授權據點的玩家還是有一定幫助。
至於目前允許自行維修光碟機之後，未來是否會允許玩家自行維修其他零件，可能就要看玩家日後持續爭取狀況了。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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