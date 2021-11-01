本田計畫2022年上半年在印度推動以電池交換驅動的「嘟嘟車」

Gogoro日前宣布攜手印度最大機車品牌Hero MotoCorp，計畫在印度境內推動PBGN設計與智慧電池交換網路應用之後，本田 (Honda)稍早也宣布將使旗下電池交換系統，與印度在地三輪計程車「嘟嘟車」結合應用。

本田說明，最快會在2022年上半年內將旗下電池交換系統「Honda Mobile Power Pack e:」帶到印度市場，並且應用在改為全電驅動的「嘟嘟車」。

由於印度境內人口眾多，因此透過交通工具接駁需求也相當龐大，光是在印度境內就有超過800萬輛以壓縮天然氣燃燒產生動力的「嘟嘟車」。因此，印度政府除了先前說明將透過交通工具電動化，藉此改變一般民間使用傳統燃油車輛情況，並且減少傳統燃油車輛產生空污等問題。

而此次由本田宣布將在印度市場推行電池教歡系統應用，實際從今年2月就開始透過30輛改裝後的「嘟嘟車」，進行超過20萬公里行駛距離驗證，藉此確認轉為商用的可行性，預計從2022年上半年正式投入使用，藉此降低大量「嘟嘟車」產生空污問題。

本田將會在印度設置專門提供電池交換系統建置與營運的子公司，同時也說明「Honda Mobile Power Pack e:」具備1.3kWh電量，輸出電壓則是50.26V，單顆電池重量為10.3公斤，電池內部也搭載各類感測元件，藉此確認電池使用情況，並且作為使用認證，單顆電池充電所需時間則為5小時，更具備防水、抗震與抗衝擊等特性，另外也支援高溫環境下使用設計，同時本田更強調電池採印度境內生產。

初期會先以特定城市佈署應用為主，接下來則會持續擴大到更多印度境內地區使用。

從先前示範使用情境來看，本田會在各地區設置電池充電站，而一台「嘟嘟車」可透過四組電池驅動，交換時會同步紀錄電池使用狀況，並且透過電子支付方式收取電池交換使用費，同時app也能協助使用者尋找鄰近的電池交換站。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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