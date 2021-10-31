三星放大絕 擬在電視平台打造雲端串流遊戲服務

在三星的SDC開發者大會上，三星透露將使旗下平台更透明、開放，並且確保使用安全，另外更透露將在電視平台打造雲端串流遊戲服務。

目前暫時還無法確認三星此項服務具體細節，理論上將會比照目前市場已經推出的串流遊戲服務一樣，將讓使用者能在電視平台遊玩3A等級遊戲，但不確定是否也會開放手機等裝置使用。

除此之外，三星也透露將加入統一物聯網連接標準matter，藉此對應更龐大的物聯網連接使用需求。而在平台架構上也會持續擁抱開放，同時也會提高使用信任與隱私安全。

另外，雖然在智慧穿戴裝置回歸與Google合作Wear OS，但三星在此次開發者大會上強調仍會著重推動Tizen作業系統發展，並且應用在電視與物聯網裝置，藉此讓開發者能針對此平台持續提供更多服務內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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