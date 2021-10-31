三星放大絕 擬在電視平台打造雲端串流遊戲服務
在三星的SDC開發者大會上，三星透露將使旗下平台更透明、開放，並且確保使用安全，另外更透露將在電視平台打造雲端串流遊戲服務。
目前暫時還無法確認三星此項服務具體細節，理論上將會比照目前市場已經推出的串流遊戲服務一樣，將讓使用者能在電視平台遊玩3A等級遊戲，但不確定是否也會開放手機等裝置使用。
除此之外，三星也透露將加入統一物聯網連接標準matter，藉此對應更龐大的物聯網連接使用需求。而在平台架構上也會持續擁抱開放，同時也會提高使用信任與隱私安全。
另外，雖然在智慧穿戴裝置回歸與Google合作Wear OS，但三星在此次開發者大會上強調仍會著重推動Tizen作業系統發展，並且應用在電視與物聯網裝置，藉此讓開發者能針對此平台持續提供更多服務內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
最近夯什麼
▪臉書正式更名為Meta 押注「元宇宙」迎接VR時代
▪元宇宙、NFT是什麼？一起乘著5G航向「Metaverse」
▪Pixel 6、Pixel 6 Pro開箱 發揮完全版的Android使用體驗
▪LINE iOS版更新！不用解鎖手機 也可以看到是誰傳訊息
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言