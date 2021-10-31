經典「迴紋針」回來囉 微軟開放能在Microsoft Teams使用「小幫手」表情圖示
先前說明將使Office「小幫手」以表情圖示形式回歸，微軟目前已經開放使用者透過Microsoft Teams貼圖形式使用。
「小幫手」最令人印象深刻的，就是由設計師Kevan Atteberry打造的預設角色「大眼迴紋針」 (Clippy)，其實其他「小幫手」角色還包含巫師、地球、貓、狗，甚至還包含愛因斯坦、莎士比亞等人物形象，部分角色更可透過額外安裝擴充，而在Mac版本的Office也同樣提供「小幫手」功能，預設角色則改成名為Max的蘋果電腦，但使用者依然可以選擇「大眼迴紋針」。
不過，從Office 2007開始，「小幫手」逐漸被線上協助服務取代，使用者能找到更多合適解決問題辦法，甚至在後來的Office 365服務更新中，微軟更計畫藉由Cortana數位助理服務取代原本「小幫手」。
而在先前Twitter貼文集氣活動順利達標後，微軟宣布將會把過去從Office 97增加的「小幫手」 (Office Assistant)功能重新加回。不過，並非像是當初在Office以數位助理形式回歸，而是以表情圖示呈現，原因可能與目前已經透過Cortana數位助理取代「小幫手」原本功能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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