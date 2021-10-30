OPPO未來將聚焦健康應用發展，將使AI更具擬人般真實互動

稍早於中國上海浦東舉辦的2021 OPPO開發者大會 (ODC21)中，OPPO除了再次強調將著重物聯網、服務生態應用發展，並且強化小布數位助理服務在內的人工智慧應用，此次更增加智慧健康業務發展。

如同蘋果、Google、亞馬遜等業者近年持續著重數位健康應用發展，近期推出OPPO Watch的OPPO顯然也看見健康應用領域市場發展機會，在此次開發者大會上宣布將佈局健康生態，透過與科技結合方式改變傳統健康服務，藉此實現預防型的醫療服務發展。

因此，配合先前推出的OPPO Watch在內穿戴裝置，OPPO表示已經在今年初成立健康實驗室，並且與北京清華長庚醫院、中國醫學科學院阜外醫院、清華大學、北京大學醫學部、北京體育大學等醫療及學術機構合作，針對心血管疾病、睡眠問題，以及運動健康等領域進行研究。

而在此基礎之上，更計畫對外開放名為Health Research Kit的工具資源，讓更多醫療服務、健康應用相關業者，或是第三方業者能以此打造合適服務內容，並且配合OPPO旗下手機、手錶等裝置紀錄使用者身體狀態，進而透過數據及早發現潛在疾病，或是更早發現身體異狀，藉此減少過往發現身體出現重大病狀時，往往已經處於末期，或是難以根治情況。

至於在此次活動上，OPPO也宣布預計在明年上半年讓旗下手機產品能在app內容使用有更大相容性，同時也與vivo、小米、騰訊及百度等業者建立相同標準，讓開發者所打造app內容可以在絕大多數品牌手機上使用，藉由增加硬體相容性，使app執行運作體驗更好，並且確保數據隱私安全。

同時，在服務生態部分，OPPO更強調將使物聯網應用、數據連接更加無縫，同時也能維持使用者個資安全，並且確定加入CSA連接標準聯盟推動的Matter連接標準。

而在人工智慧技術除了宣布將擴大到更大應用範圍，並且在不同使用族群之間確保其包容性，同時計畫擴展其人工智慧助理服務小布的應用生態，OPPO更宣布將透過虛擬人像方式，讓小布能以更貼近真人情感方式與使用者互動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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