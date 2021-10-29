揭曉新款iPhone 13系列，後續更推出換上新處理器的14吋與16吋MacBook Pro之後，蘋果也公布計算至今年9月30日的第四季財報結果，其中營收達834億美元，相比去年同期成長幅度達29%。

iPhone依然成為蘋果上一季最大銷售動能，約佔47%營收來源，同時iPhone帶動的389億美元營收也比去年同期增加47%。而在銷售表現方面，去年推出的iPhone 12系列因為上市時間被拆開，使得營收表現受到影響，今年則是一口氣讓四款iPhone 13系列手機進入市場銷售，並且獲得更大銷售表現。

至於iPad部分也有82.5億美元營收，相比去年同期則有21%成長幅度，Mac營收表現為92億美元，相比去年同期則有2%成長量，另外在服務部份的營收也達183億美元，而包含Apple Watch在內的穿戴裝置營收達87.9億美元，相較去年同期也呈現成長。

去年宣布推出採M1處理器的新款13.3吋MacBook Pro與MacBook Air，由於在電池續航表現大幅增長，同時效能也未因為更換Arm架構而有衰退，甚至在軟體執行相容並未有太大問題，因此讓市場大幅看好蘋果計畫以兩年時間讓所有Mac機種全面改為Arm架構設計的作法。

而近期推出採用M1 Pro或M1 Max處理器的新款14吋MacBook Pro，以及維持16吋設計款式，同樣也吸引不少人關注，原因在於採用全新外觀設計，並且搭載HDMI輸出、SD記憶卡插槽、更多Thunderbolt 4連接埠，甚至重新加回採磁吸固定的MagSafe充電介面，並且加入支援有線快充設計，使得許多人認為此次新機改款誠意十足，將能獲得更多專業工作人員青睞。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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