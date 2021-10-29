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Hertz向特斯拉訂購10萬台Model 3車款 將有5萬台租給Uber使用

聯合新聞網 / 楊又肇

就在美國大型跨國汽車租賃公司Hertz稍早宣布將以42億美元金額向Tesla訂購10萬輛電動車消息後，Uber更進一步表示與Hertz達成協議，預計由後者向前者提供最多5萬台Tesla電動車款，讓Uber合作司機租賃使用。

依照協議顯示，這些Tesla車輛將以每週334美元價格提供租賃，隨著租賃時間越久，將可讓租金調降至299美元，或是更低。

不過，租賃這些車輛的Uber合作司機必須具備4.7星以上評價，同時提供服務次數必須在150次以上，意味初期與Uber合作司機無法直接租賃這些車輛提供服務。

過去受到新型冠狀病毒疫情影響，使得市場租賃車輛需求大幅降低，導致Hertz曾面臨破產危機，並且在去年5月聲請破產保護。而後續在今年7月脫離破產危機之後轉由Knighthead Capital Management、Certares Management等投資顧問公司以總額約28億美元價格收購多數股權，但仍維持原本品牌名稱繼續營運。

而近期宣布以42億美元金額向Tesla訂購10萬輛Model 3電動車款，除了成為Tesla有史以來最大筆訂單，同時也凸顯Hertz希望藉由提供電動車款吸引全新租賃車輛需求，尤其吸引更多對電動車好奇的使用者，同時也能因應未來各地區政府將逐步淘汰傳統燃油車輛情況作準備。

在先前說明中，Hertz也透露將建置自有充電站設施，其中可能計畫讓車輛租賃與充電費用計算簡化，未來也有可能讓使用者能直接在各地區充電站據點直接歸還車輛藉此提供更方便的A點借車、B點歸還的使用服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber 破產 疫情 特斯拉

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