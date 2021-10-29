微軟永續雲開放公開預覽 協助企業發展零碳排目標

在Google日前呼應減碳永續發展目標提出Google Cloud碳足跡報告，讓企業更容易判斷雲端服務是否對環境產生影響，微軟稍早宣布旗下用於協助企業發展零碳排目標的微軟永續雲 (Microsoft Cloud for Sustainability)，將從即日起進入公開預覽階段。

微軟表示，微軟永續雲將協助企業更清楚如何正確量測碳排放量，並且透過全新排碳量計算標準，搭配自動化工具計算本身業務產生碳排放量，讓企業更容易知曉如何改善碳排放問題。

而微軟永續雲是建立在Azure雲端服務平台，並且以軟體即服務 (SaaS)形式運作，透過串接各類上雲數據，再以視覺化報表方式精準呈現目前企業運作時所產生碳排放情形，運作流程分別如下：

• 紀錄 (Record)：透過連接裝置自動記錄數據，並且連線營運單位 (例如業務解決方案、能源供應商、貿易商、物聯網和系統遙測商)的數據目錄設置連接，自動完成數據紀錄。

• 回報 (Report)：分析、視覺化並回報企業碳損耗及對環境的影響，更進一步針對不同對象 (利益關係人、政府、大眾)提出永續進展。

• 減量 (Reduce)：設定與追蹤碳排長期目標，藉由計分卡與洞察報告幫助企業逐步達到減碳成效，亦可判斷企業在永續指標上與監管單位要求之間的潛在落差。

此外，微軟先前也提出全球定義永續計畫，其中包含將以全新溫度管理方式讓資料中心營運使用水量可在2024年減少95%，並且持續進行浸沒式液體冷卻方案研究，另外也會透過在地自然生態進行資料中心建設最佳化，同時減少資料中心設計及建設的碳足跡比重。

至於在未來落實永續發展部分，除了日前宣布將在2030年以前全面購買100%零排碳能源，並且在今年購入7.8百萬瓩乾淨電力，成為今年全球最大再生能源採購企業，另外也將延長資料中心的伺服器使用週期，透過減少廢棄物生成，藉此降低因為資料中心產生的碳足跡，更在資料中心設計獲得LEED金級環保認證。

在今年底預計在瑞典啟用的雲端設施，微軟更宣布與Vattenfall合作打造能以每小時進行能源監測的解決方案，確保雲端設施的每小時運作能耗完全使用100%再生能源。而與雲端供應商的合作之下，更讓微軟主要供應商累積減少約等同2300萬公噸二氧化碳的碳足跡產生量，藉此節省約14.7億美元支出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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