Intel強調摩爾定律依然健在 「每隔兩年就有兩倍效能躍進」

除了揭曉代號Alder Lake的第12代Core處理器，在Intel Innovation活動期間，Intel更找來當年提出摩爾定律的Gordon Moore現身說法，並且強調摩爾定律依然健在，並且以每隔兩年就會有兩倍效能躍進幅度發展。

在活動一開始，Intel執行長Pat Gelsinger透過oneAPI發展作為破題，並且說明未來將以開放、標準為基礎，讓開發者能更容易透過統一的Developer Zone、全新oneAPI工具組等資源，藉此更容易打造可用於Intel處理器環境的人工智慧、用戶服務、雲端、遊戲，以及包含5G網路與邊緣運算項目。

同時如先前說明，Intel未來將會更進一步擁抱開源，並且透過軟體定義方式擴展運算模式，藉此讓Intel旗下處理器能發揮更大價值。

例如在與微軟合作部分，將使新一代處理器與Windows 11作業系統完整相容，藉此發揮更大執行效率，而透過深入對應Linux環境，Intel更與DEll、HP與聯想合作打造基於Core系列或Xeon系列處理器打造的Linux工作站，藉此對應各類科學數據運算需求。

Intel強調，擁抱開源，讓開發者更容易取得工具資源，並且透過旗下多元處理器產品發展，將能協助建造、擴展更多人工智慧等應用模式，進而推動更多運算應用成長。

透露以代號Alchemist為稱的Arc高效能獨立GPU更多細節

而除了揭曉第12代Core處理器，Intel更進一步說明以台積電6nm製程打造，預計明年第一季內正式推出，並且以代號Alchemist為稱的Arc高效能獨立GPU，將可對應Xe超取樣 (XeSS)技術，透過機器學習與人工智慧應用，將可讓1080P等較低解析度升頻至4K畫質，同時凸顯更多影像細節。

此外，透過Deep Link技術更可讓第12代Core處理器與Arc高效能獨立GPU形成協同運算，藉此加快影像處理效率。但此項技術是否僅限第12代Core處理器使用，目前還無法確認。

擴大佈局雲端應用

針對雲端應用部分，Intel計畫透過接下來即將推出代號Sapphire Rapids的新一代Xeon可擴充處理器推動運算效能，另外也計畫透過代號Ponte Vecchio的資料中心用GPU提高工作負載。

美國阿貢國家研究所的Aurora超級電腦，目前採用的就是新一代Xeon可擴充處理器，並且搭配代號Ponte Vecchio的資料中心用GPU，藉此推動2 exaFLOPS的雙精度浮點運算峰值效能。

至於在連網應用部分，Intel藉由ASIC形式打造、代號Mount Evans的IPU與Google深入合作，藉此對應雲端服務運作時處理資料吞吐過程流量動態調整，以及安全監控等使用需求，並且可讓資料中心伺服器所搭載處理器能更專注在資料運算。Tofino 3結構處理器則可用於可程式化應用，或是用於加快人工智慧工作負載等。

目前包含阿里巴巴、AWS、百度、Google、微軟、甲骨文與騰訊都與Intel維持深度合作，而AT&T旗下虛擬電信網路服務同樣也採用Intel處理器，藉此實現網路自動化調整等應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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