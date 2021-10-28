Intel強調將持續擁抱開源 透過軟體定義方式推動多元運算佈局

在Intel Innovation活動正式開始之前，Intel執行長Pat Gelsinger在個人Linkedin頁面分享對於開放生態系統的看法，強調未來將持續擁抱開源與開放標準，藉此呼應Intel過去以來的oneAPI發展策略。

Pat Gelsinger強調始終相信開源編碼架構的發展趨勢，更認為以軟體定義驅動所能產生效益，並且以此改變現代化數據中心設計，讓市場發展進入以數據為中心的成長模式。

在未來佈局內，Intel強調將持續投資oneAPI開放架構發展模式，並且以此擁抱開放平台，進而串接更多發展機會，同時也能讓旗下處理器產品能透過軟體定義方式相容更多運算需求。

雖然本身很早就在Intel任職，並且曾經擔任技術長，Pat Gelsinger後來加入VMware，因此也熟稔以軟體帶動硬體發展的潛能，在回歸Intel體系之後，顯然更計畫藉由軟體定義方式，配合旗下多款處理器佈局不同領域運算應用。

Pat Gelsinger在近期受訪中，除了讚許蘋果在其Apple Silicon處理器設計優異之處，同時強調Intel接下來準備推出的處理器能帶動更大運算效益，並且藉由更小製程發揮更長裝置電力續航時間，同時也能讓裝置設計更為輕薄，因此有信心能在日後繼續贏回市場訂單。

而針對目前再次回歸GPU市場發展，Pat Gelsinger則表示目前此塊市場幾乎由NVIDIA佔據多數市場，因此在許多顯示技術應用變得更偏重使用NVIDIA提供產品，對於市場生態發展顯然不利，因此Intel希望藉由接下來持續更新的oneAPI框架設計，讓開發者、硬體業者能更容易統整CPU、GPU，乃至於以FPGA形式建構更具彈性的運算方式。

雖然目前在GPU產品仍與NVIDIA有段差距，但預期接下來會持續在應用模式、效能與功耗表現有所超越，並且以更合理價位向消費者提供產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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