快訊

這次一定是你！第三波888元農遊券 10:30抽22萬份

制衡中國！美軍提出兩項新作戰模式

藉由Alexa連網裝置 亞馬遜讓病患、老人能有效率地獲得更好照護

聯合新聞網 / 楊又肇

先前與萬豪國際酒店集團 (Marriott International)及迪士尼樂園度假飯店合作之後，亞馬遜稍早宣布將搭載Alexa數位助理服務的智慧連網裝置帶到醫療機構，以及長青生活機構，讓這些設施的管理人員更方便照護病患及年長者。

相似先前推出的Alexa Together居家看護服務，亞馬遜表示此項合作是基於Alexa智慧關懷發展的一部分，讓醫療機構病患可以更容易透過聲控方式使用病房設施，例如控制空調、開關電視，或是與護理人員聯繫，藉此解決病患多數需求，藉此減緩護理人員原本需要協助此類需求所需花費精神與時間。

而應用在長青生活機構也能讓年長者可透過聲控方式與家人聯繫，同時也藉此與管理人員聯繫，或是取得生活所需資訊。

目前亞馬遜已經與位於美國洛杉磯的非營利醫療機構錫安山醫學中心合作，透過將對應Alexa數位助理服務的智慧連網裝置設置在病房內，藉此讓護理人員能直接透過Alexa數位助理服務與病患聯繫，同時也能讓病患透過聲控方式操作病房內設施，藉此增加護理人員工作效率，同時也能降低接觸病患時，可能需要頻繁更換的口罩、手套等醫療消耗品。

雖然Alexa數位連網裝置可能還是會有聲音紀錄等隱私問題，但亞馬遜強調應用在醫療機構與長青生活中心的Alexa智慧連網裝置，將不會要求使用者登入個人帳號，或是額外紀錄聲音內容，甚至使用者亦可隨時透過裝置上的實體開關將麥克風收音功能關閉。

而現在已經有越來越多第三方業者開始藉由亞馬遜提供工具資源，針對醫療機構與長青生活中心需求，透過Alexa智慧連網裝置打造合適應用解決方案，包含K4Connect、Lifeline Senior Living、Aiva，以及Vocera都開始藉由Alexa智慧關懷項目工具打造客製化應用服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聲控 洛杉磯 Alexa

延伸閱讀

美科技股 錢景可期

氣候變化加劇亞馬遜河水鹽化 影響居民用水

馬斯克穩坐全球首富寶座！蓋茲、巴菲特都輸給他

亞馬遜利用內部數據 讓自有品牌商品在印度市場更有利銷售

相關新聞

iPod之父預期蘋果將推動另一波硬體革新 認為元宇宙議題難以擴大發酵

有「iPod之父」稱號的Tony Fadell在近期受訪時表示，蘋果在未來10年內將會推動另一項重大硬體革新，另外也強調目前市場高度討論的元宇宙 (metaverse)話題，其實早在1988年時期就已經被討論。

比超級電腦快千萬倍 中國量子計算超越Google同類達新里程碑

中國超導量子計算研究團隊構建了66比特可編程超導量子計算原型機「祖沖之二號」，比目前最快的超級計算機快一千萬倍，引發關注。

蘋果macOS新系統開放更新 裝置間協作共享更方便

蘋果公司今天推出macOS Monterey作業系統，FaceTime新增音訊和視訊功能，讓通話變得更自然生動；全新「接...

大功率快充需求增 2025年GaN於快充市場滲透率將逾五成

近期蘋果發布用於全新MacBook Pro的140W USB-C電源適配器，並首次採用GaN技術，顯示出百瓦級大功率快充...

臉書吹哨人外洩文件 透露臉書的四大不可思議

臉書前產品經理郝根（Frances Haugen）挺身爆料臉書只顧營利，不顧假消息傳播、青少年健康受害，在美國國會的證詞...

Google在非洲地區擴大Task Mate服務佈局 推動在地零工經濟發展

繼日前宣布以10億美元資金投資非洲進行數位化轉型後，Google更在非洲肯亞等地區擴大測試Task Mate服務，藉此推動在地零工經濟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。