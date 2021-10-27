藉由Alexa連網裝置 亞馬遜讓病患、老人能有效率地獲得更好照護

先前與萬豪國際酒店集團 (Marriott International)及迪士尼樂園度假飯店合作之後，亞馬遜稍早宣布將搭載Alexa數位助理服務的智慧連網裝置帶到醫療機構，以及長青生活機構，讓這些設施的管理人員更方便照護病患及年長者。

相似先前推出的Alexa Together居家看護服務，亞馬遜表示此項合作是基於Alexa智慧關懷發展的一部分，讓醫療機構病患可以更容易透過聲控方式使用病房設施，例如控制空調、開關電視，或是與護理人員聯繫，藉此解決病患多數需求，藉此減緩護理人員原本需要協助此類需求所需花費精神與時間。

而應用在長青生活機構也能讓年長者可透過聲控方式與家人聯繫，同時也藉此與管理人員聯繫，或是取得生活所需資訊。

目前亞馬遜已經與位於美國洛杉磯的非營利醫療機構錫安山醫學中心合作，透過將對應Alexa數位助理服務的智慧連網裝置設置在病房內，藉此讓護理人員能直接透過Alexa數位助理服務與病患聯繫，同時也能讓病患透過聲控方式操作病房內設施，藉此增加護理人員工作效率，同時也能降低接觸病患時，可能需要頻繁更換的口罩、手套等醫療消耗品。

雖然Alexa數位連網裝置可能還是會有聲音紀錄等隱私問題，但亞馬遜強調應用在醫療機構與長青生活中心的Alexa智慧連網裝置，將不會要求使用者登入個人帳號，或是額外紀錄聲音內容，甚至使用者亦可隨時透過裝置上的實體開關將麥克風收音功能關閉。

而現在已經有越來越多第三方業者開始藉由亞馬遜提供工具資源，針對醫療機構與長青生活中心需求，透過Alexa智慧連網裝置打造合適應用解決方案，包含K4Connect、Lifeline Senior Living、Aiva，以及Vocera都開始藉由Alexa智慧關懷項目工具打造客製化應用服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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