KKStream調查串流技術讓企業節省43%成本、推動更多發展模式
KKStream今日 (10/26)公布亞太影音串流產業洞察報告，藉此說明串流技術在B2B應用趨勢，更說明旗下串流解決方案BlendVision模組化產品，平均協助企業對外溝通節省約43%成本開銷。
從2020年至2021年的觀察數據顯示，企業對外溝通若改採用串流解決方案，平均可省下約43%的活動成本，並且能不受地理與場地空間限制，更有效率地進行商務溝通，藉此大幅節省前置準備時間，以及包含場地租賃、交通、餐飲等費用支出。
除了應用在演唱會等演出活動，目前串流技術更常用於企業內部會議，或是與客戶、銷售通路進行溝通，或是維持投資人與公共關係。而目前最受企業青睞的四項串流應用，分別是身份控管及內容安全性、半預錄直播、聊天室互動，以及直播影片回放。
其中，資安保護更是企業選擇串流服務的首要條件，KKStream旗下串流解決方案BlendVision在資訊安全與訊息管控方面，分別提供權限控管機制、浮水印技術與內容加密功能，有效解決企業對於資安風險的疑慮。
而KKStream也發現65%企業選擇以半預錄方式做直播，運用後製技術加強影音品質，創造擬真現場的視覺體驗。同時，73%企業會在直播活動中使用聊天室與投票互動功能，另外更有高達90%以上的主辦單位會選擇將直播同時錄製成影片，以利後續回放觀看，藉此增進活動互動性與宣傳長尾效應，相比線下實體活動能產生更大宣傳效益。
由於近年疫情影響，使得影音串流已經成為必要工具，同時大眾市場也開始習慣透過網路直播方式進行互動。KKStream表示，今年在亞太區企業串流需求成長量達22%，預期將會以每年達16%的年複合成長率，持續成長至2025年，其中更以客戶與銷售通路關係的串流溝通方式成長最為強勁。
此外，KKStream更說明串流技術不僅能協助企業達成多元管道溝通，更能運用串流數據進行後續分析及資料統整，藉此從中挖掘更多有用資訊。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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