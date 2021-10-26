快訊

王必勝不倫戀重傷指揮中心 羅一鈞：他心情平穩

長者停滯打疫苗 莊人祥：考慮外展、捷運站外隨時打

比超級電腦快千萬倍 中國量子計算超越Google同類達新里程碑

香港01 / 撰文：布藍
中國在量子計算領域的發展備受外界關注。中國科學技術大學 供圖
中國在量子計算領域的發展備受外界關注。中國科學技術大學 供圖

中國超導量子計算研究團隊構建了66比特可編程超導量子計算原型機「祖沖之二號」，比目前最快的超級計算機快一千萬倍，引發關注。

10月26日，據央視報道，中國科學院（簡稱中科院）量子訊息與量子科技創新研究院科研團隊近日在在超導量子和光量子兩種系統的量子計算方面取得重要進展。

「祖沖之二號」實現對「量子隨機線路取樣」任務的快速求解，比目前最快的超級電腦快一千萬倍，計算複雜度比Google的超導量子計算原型機「懸鈴木」高一百萬倍，使得中國首次在超導體系達到了「量子計算優越性」里程碑。

超導量子比特與光量子比特是國際公認的有望實現可擴展量子計算的物理體系，當量子計算機對特定問題的求解超越超級電腦即「量子計算優越性」，是量子計算發展的第一個里程碑。

中國科學院院士潘建偉表示，「下一步我們希望能夠通過4到5年的努力實現量子糾錯，在使用量子糾錯的基礎之上，我們就可以來探索用一些專用的量子計算機或者量子模擬機來解決一些具有重大應用價值的科學問題。」

同時，光量子計算研究團隊構建了113個光子144模式的量子計算原型機「九章二號」，處理特定問題的速度比超級電腦更快，並增強了光量子計算原型機的編程計算能力。

中國科學技術大學教授陸朝陽表示，「我們把之前的九章光量子計算機從之前的76個光子增加到了113個光子，比超級計算機快億億億倍。」

在中美科技博弈背景下，近年來，量子科技發展突飛猛進，習近平曾指出，量子科技成為新一輪科技革命和產業變革的前沿領域。「加快發展量子科技，對促進高質量發展、保障國家安全具有非常重要的作用。」

延伸閱讀：

達428公里及511公里　中國科學家打破現場光纖量子通訊新世界紀錄

中國科學家「封印」光束一小時刷新紀錄　未來可隨時隨地量子通訊

文章授權轉載自《香港01》

量子計算 超級電腦

延伸閱讀

日本人畫簡圖表達台灣四季 網讚「超中肯」：真的就是這樣

北海道地上寫「○月○日有大便」什麼意思？在地人秒懂：危險信號快逃！

地震警報響個不停！擁72支手機的寶可夢阿伯笑著回應狀況

地震震歪大門完全打不開！ 外送員「這動作」超帥神救援

相關新聞

iPod之父預期蘋果將推動另一波硬體革新 認為元宇宙議題難以擴大發酵

有「iPod之父」稱號的Tony Fadell在近期受訪時表示，蘋果在未來10年內將會推動另一項重大硬體革新，另外也強調目前市場高度討論的元宇宙 (metaverse)話題，其實早在1988年時期就已經被討論。

比超級電腦快千萬倍 中國量子計算超越Google同類達新里程碑

中國超導量子計算研究團隊構建了66比特可編程超導量子計算原型機「祖沖之二號」，比目前最快的超級計算機快一千萬倍，引發關注。

川普新創社群平台「TRUTH Social」 以開源軟體打造恐挨告

近期透過旗下川普媒體科技集團宣布推出名為「TRUTH Social」的社群平台，卻發生服務正式上線之前，就被人透過特定網址連入，並且建立帳號留下大量內容。此外，「TRUTH Social」更被人發現是以免費開源使用的去中心化分散式微部落格社群網路「Mastodon」原始編碼為基礎打造，但卻在服務標示編碼內容為私人所有，可能將因此面臨法律訴訟問題。

蘋果macOS新系統開放更新 裝置間協作共享更方便

蘋果公司今天推出macOS Monterey作業系統，FaceTime新增音訊和視訊功能，讓通話變得更自然生動；全新「接...

大功率快充需求增 2025年GaN於快充市場滲透率將逾五成

近期蘋果發布用於全新MacBook Pro的140W USB-C電源適配器，並首次採用GaN技術，顯示出百瓦級大功率快充...

臉書吹哨人外洩文件 透露臉書的四大不可思議

臉書前產品經理郝根（Frances Haugen）挺身爆料臉書只顧營利，不顧假消息傳播、青少年健康受害，在美國國會的證詞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。