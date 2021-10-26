比超級電腦快千萬倍 中國量子計算超越Google同類達新里程碑

中國超導量子計算研究團隊構建了66比特可編程超導量子計算原型機「祖沖之二號」，比目前最快的超級計算機快一千萬倍，引發關注。

10月26日，據央視報道，中國科學院（簡稱中科院）量子訊息與量子科技創新研究院科研團隊近日在在超導量子和光量子兩種系統的量子計算方面取得重要進展。

「祖沖之二號」實現對「量子隨機線路取樣」任務的快速求解，比目前最快的超級電腦快一千萬倍，計算複雜度比Google的超導量子計算原型機「懸鈴木」高一百萬倍，使得中國首次在超導體系達到了「量子計算優越性」里程碑。

超導量子比特與光量子比特是國際公認的有望實現可擴展量子計算的物理體系，當量子計算機對特定問題的求解超越超級電腦即「量子計算優越性」，是量子計算發展的第一個里程碑。

中國科學院院士潘建偉表示，「下一步我們希望能夠通過4到5年的努力實現量子糾錯，在使用量子糾錯的基礎之上，我們就可以來探索用一些專用的量子計算機或者量子模擬機來解決一些具有重大應用價值的科學問題。」

同時，光量子計算研究團隊構建了113個光子144模式的量子計算原型機「九章二號」，處理特定問題的速度比超級電腦更快，並增強了光量子計算原型機的編程計算能力。

中國科學技術大學教授陸朝陽表示，「我們把之前的九章光量子計算機從之前的76個光子增加到了113個光子，比超級計算機快億億億倍。」

在中美科技博弈背景下，近年來，量子科技發展突飛猛進，習近平曾指出，量子科技成為新一輪科技革命和產業變革的前沿領域。「加快發展量子科技，對促進高質量發展、保障國家安全具有非常重要的作用。」

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文章授權轉載自《香港01》

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