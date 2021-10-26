蘋果macOS新系統開放更新 裝置間協作共享更方便
蘋果公司今天推出macOS Monterey作業系統，FaceTime新增音訊和視訊功能，讓通話變得更自然生動；全新「接續互通」工具可讓蘋果裝置間協作更方便，且在Safari瀏覽器加入標籤頁管理功能。
macOS Monterey即日起以免額外付費軟體更新形式推出，提供搭載蘋果晶片的Mac及配備英特爾處理器的Mac更新。
根據蘋果說明文件，透過空間音訊功能，macOSMonterey的FaceTime通話語音，聽起來像是說話者從螢幕上的位置所發出。另提供2種新的麥克風模式，其中「語音隔離」可去除背景雜音，「寬廣頻譜」可收入所有聲音。
針對搭載蘋果晶片的Mac，macOS Monterey在FaceTime新增「人像」模式，包括Webex和Zoom等App也可使用。這個模式運用蘋果M1晶片的神經網路引擎，以模糊背景方式讓焦點落在使用者身上。
「同播共享」功能可讓使用者進行FaceTime通話時，即時分享最喜愛的音樂、電視節目、電影等內容，所有參與者都可透過共享播放控制，進行播放、暫停或快轉。
藉由macOS Monterey的「通用控制」，使用者可使用同一組滑鼠和鍵盤操作，在互相靠近的Mac與iPad裝置之間移動游標，無須進行任何設定。例如使用者可以用Mac鍵盤在任何裝置上打字，或在裝置間來回拖放內容。
此外，Safari瀏覽器提供全新「標籤頁群組」功能，會在Mac、iPhone和iPad跨裝置同步，使用者可以從任何地點繼續進行專案，與親朋好友分享標籤頁。
Safari的「與您分享」功能，讓使用者能取用由「訊息」傳送的連結，並支援快速備忘錄，方便使用者即時記錄、追蹤在網站上發現的資訊。
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