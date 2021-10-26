股價大幅下滑之後 PayPal澄清並未有計畫收購Pinterest

日前傳出PayPal有意收購圖片分享社群服務Pinterest，同時金額可能高達450億美元，但在稍早對外澄清說明中，PayPal表示目前並未有此計畫。

在先前市場看法中，認為若PayPal順利買下Pinterest，將創下今年收購金額規模紀錄，同時也可能讓Pinterest變成更龐大的線上交易平台，讓更多人可以透過此項服務宣傳商品，並且進行銷售。

不過在有意收購Pinterest消息傳開後，PayPal下跌將近12%比例，顯示投資者對於此項交易並不看好。

Pinterest創立於2010年，本身服務是以圖像為導向，讓使用者能透過特定興趣、主題分享內容，同時可透過拼圖佈局形式介面讓使用者持續捲動瀏覽。在2020年第四季時，Pinterest的每月活躍使用人數增加至4.59億人，相比前一年同期增加37%，主因受到新型冠狀病毒疫情影響，使得更多人透過Pinterest服務觀看他人分享內容。

目前Pinterest整體觀看使用流量僅次於Facebook、YouTube、俄羅斯社群服務VKontakte及Twitter，市值估計累積達510億美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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