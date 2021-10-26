Arm透露下一代Mali GPU機器學習算力 比現有Mali-G76 GPU高出4.7倍

在日前舉辦的DevSummit活動中，除了宣布以虛擬硬體方式加速物聯網應用軟體及服務開發速度，在由Arm機器學習業務資深技術總監Ian Bratt分享內容中，透露下一代Mali GPU在單精度浮點數 (FP32)的機器學習算力表現，將比現有Mali-G76 GPU高出4.7倍效能表現。

依照先前說明，日前揭曉的Mali G-710 GPU，對比先前推出的Mali G78 GPU，在顯示效能約提升20%，而機器學習算力表現則約提升35%，而接下來預計在明年更新的GPU設計，則預期會帶動更高算力表現。

Arm表示，接下來計畫以每個更新週期提升30%算力成長幅度更新旗下產品，藉此因應日益增長的運算需求，同時也能符合越來越多必須在裝置端完成前期運算的使用模式，藉此對應更多元的終端人工智慧運算需求。

而除了提升硬體設計，Arm也說明會同步更新軟體工具，以及相應數據資料庫，藉此讓更多開發者能透過此類資源打造全新應用模式，並且以全新運算方式對應未來各類服務使用情境。

雖然確定由NVIDIA收購，同時也確定未來雙方在GPU技術也會有相當程度整合應用，但隨著此項收購最終是否能順利完成，以及更多裝置端的運算應用，Am依然持續更新其Mali GPU，藉此滿足更多裝置設計需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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