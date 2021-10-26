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Netflix強調：不會透過大量對外收購工作室 擴展遊戲內容發展

聯合新聞網 / 楊又肇

9月底宣布收購曾打造《Oxenfree》的夜校工作室之後，Netflix在稍早財報會議上強調不會透過大量收購遊戲工作室，藉此擴大旗下遊戲內容發展。

Netflix營運長Gregory Peters表示，將視情況收購遊戲工作室，但不會藉由大量收購方式增加本身遊戲內容規模。言下之意，Netflix未來發展重心還是會在影音內容，不會因此轉型成為大型遊戲業者。

在先前看法中，Netflix顯然希望藉由遊戲串連更多電影、影集之外的觀看體驗，藉此延長使用黏著，同時也能讓使用者與影片內容有更多互動。目前除了以其原創影集《怪奇物語》為主題的遊戲，更透過原創動畫《伊甸》為基礎打造虛擬實境遊戲內容，透過遊戲建立更多使用者與Netflix收錄影音內容連接。

而在先前公布數據中，近期在Netflix平台播放的《魷魚遊戲》，目前已經在全球地區累積超過1.42億人觀看，成為Netflix至今被最多人觀看的影集內容，甚至在美國等94個國家地區均取得串流影音內容觀看排名第一。

同時，Netflix內部評估《魷魚遊戲》帶動影響價值約達8.911億美元，對比其製作成本約2140萬美元，幾乎產生41.7倍價值成長幅度，甚至更讓Netflix額外增加438萬名訂閱用戶，甚至預期會在今年底讓訂閱人數再次攀升。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

魷魚遊戲 動畫 Netflix

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