檢察官指稱FB與Google聯手繞過蘋果隱私保護機制 影響廣告業務競價

由於蘋果去年開始在iOS 14加入全新隱私政策，讓使用者能自行決定app內容如何使用個人隱私，因此大幅影響Google及Facebook廣告營收。而在稍早由美國境內12名州總檢察長針對Google提出反壟斷訴訟所調整內容，指稱Google與Facebook串連破壞蘋果針對使用者所作隱私保護機制。

依照調整後的起訴內容表示，認為Google與Facebook合作繞開蘋果針對用戶隱私所作保護，並且藉由Google在廣告技術業務市場壟斷，協助Facebook在廣告競標取得優勢，進而可透過Google龐大廣告機制傳遞Facebook的廣告內容，進而達成更大廣告獲利。

另外，起訴內容更指稱Google與Facebook達成協議，若雙方合作遭監管調查，將會彼此配合避險。

不過，Facebook、Google在後續對此指控提出反駁及否認，Facebook強調始終以公平、透明方式拍賣廣告，並且強調與其他業者之間的非排他競價協議，將更有利廣告在投放市場價格競爭，而Google方面也否認與Facebook合作影響廣告業務競價。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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