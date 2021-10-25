NVIDIA推出可對應1440P 120fps畫面表現的GeForce NOW RTX 3080串流遊戲服務

NVIDIA稍早確認新增名為GeForce NOW RTX 3080的串流遊戲訂閱方案，將以6個月、99.99美元價格計費，標榜提供可支援1440P畫質與120fps畫面更新率表現，並且具有桌機般的低延遲遊玩體驗。

而此項訂閱方案背後，則是以名為GeForce Now SuperPod的超級電腦支撐，總計對應1147萬7760組CUDA核心與8960組CPU運算核心，提供高達39200 TFLOPS的算力表現。

平均每名使用此項訂閱服務的使用者可被分配到35 TFLOPS左右算力，幾乎等同採用8核心處理器、28GB記憶體的電腦運算能力，或是等同Xbox Series X三倍算力，甚至標榜操作反應延遲低於56毫秒。

依照NVIDIA說明，這樣的算力分別可在PC或Mac裝置上發揮1440P畫質與120fps畫面更新率表現，而在NVIDIA Shield TV上則可發揮4K 40fps畫面規格，至於手機端則僅說明支援120fps畫面更新率。

相較目前以1年99.99美元價格訂閱使用的GeForce NOW Premium，此次推出的GeForce NOW RTX 3080在訂閱價格足足高出一倍，更以限量形式提供訂閱使用，但是對於希望能隨處透過上網方式由玩遊戲，同時在現階段仍難以購買到高階顯示卡的情況下，對於許多玩家應該算是不少誘因。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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