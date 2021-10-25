HBO Max增加識別度 傳華納媒體與Discovery正式合併後將更名

華納媒體與Discovery在今年今年6月確認合併後，有可能在明年獲准以新公司體系營運時，將再次調整HBO Max服務名稱。

實際上，過去華納媒體就曾以HBO品牌推出同名服務，後續更衍生HBO Go與HBO Now等服務，後續更推出包含更多內容的HBO Max，但在後續則是讓原本的HBO Go結束營運，並且將原本的HBO Now名稱改為HBO，而HBO Max則維持原本服務使用名稱，但更進一步凸顯其獨立運作定位。

目前HBO與HBO Max服務使用人數約在全球地區達7000萬至7300萬人之間，雖然高於CBS推行的Paramount+，以及NBC提供的Peacock，甚至也比Hulu使用人數更高，但仍遠低於迪士尼的Disney+。

而HBO Max服務名稱調整的消息，其實從去年底就有傳聞，但AT&T執行長John Stankey仍希望此項服務維持既有識別名稱，因此始終未作調整。不過，不少人仍難以明確了解HBO服務與HBO Max的差異，尤其過去還使用HBO Go、HBO Now服務名稱，顯然加深使用者理解難度。

因此若華納媒體計畫將HBO Max服務更名，或許是為了讓使用者更容易區隔服務內容差異，甚至可能透過調整名稱闡明此項服務並非僅涵蓋HBO既有內容。此外，接下來若與Discovery合併，意味接下來HBO Max也會加入Discovery內容，因此也提高未來HBO Max服務更名可能性。

不過，目前在監管機構正式批准華納媒體與Discovery合併之前，雙方將無法就未來發展進行討論，因此還無法確認未來HBO Max與Discovery服務是否合併，或是維持後者獨立使用。

在此之前，CBS與Viacom合併之後，將旗下串流影音服務CBS All Access更名為Paramount+，透過原本隸屬Viacom的派拉蒙影業名稱闡明服務內容，藉此增加吸引使用者加入誘因。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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