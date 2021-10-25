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Google在非洲地區擴大Task Mate服務佈局 推動在地零工經濟發展

聯合新聞網 / 楊又肇

繼日前宣布以10億美元資金投資非洲進行數位化轉型後，Google更在非洲肯亞等地區擴大測試Task Mate服務，藉此推動在地零工經濟。

Google從去年開始在印度與肯亞地區推行Task Mate服務，讓使用者更容易透過手機媒合各類工作機會，而此次更擴大在非洲境內使用，並且希望接下來在更多地區擴大發展。

Task Mate服務讓使用者可以透過完成多數在手機上即可操作的「任務」，即可獲取「任務」對應金額作為報酬。

在Task Mate使用過程中，可選擇的「任務」大致包含點選特定圖片、翻譯特定字句，或是替指定字句錄音，另外也包含針對個人喜好相關提問回覆，而這些「任務」絕大多數都能直接在家中透過手機操作完成，但也也部分「任務」是必須出門才能完成，例如協助拍攝特定餐廳門口影像，或是紀錄從特定地點走到另一個地點所需時間。

完成各項「任務」後，將會由委任端審視「任務」完成結果，並且給予評價與報酬，同時系統也會依照完成「任務」情況累積完成數量等資訊，並且依照獎牌等級標示完成「任務」能力。

而在非洲地區則是與東非最大規模電信業者Safaricom旗下M-Pesa行動支付服務合作，讓使用者完成任務時即可透過手機領取報酬。Google希望透過Task Mate服務推動非洲地區更多零工經濟發展模式，並且協助推動數位化轉型，甚至未來也計畫將Task Mate服務測試結果複製到全球更多市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

非洲 肯亞

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