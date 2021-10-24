iPod之父預期蘋果將推動另一波硬體革新 認為元宇宙議題難以擴大發酵

有「iPod之父」稱號的Tony Fadell在近期受訪時表示，蘋果在未來10年內將會推動另一項重大硬體革新，另外也強調目前市場高度討論的元宇宙 (metaverse)話題，其實早在1988年時期就已經被討論。

過去在蘋果任職期間打造改變音樂市場的iPod產品，並且成為後來改變手機市場的iPhone一部分設計，Tony Fadell後來則是與Matt Rogers共同創立NEST，主力打造智慧型恆溫器、煙霧探測器配件，並且在2014年1月由Google以32億美元收購。而Tony Fadell則是在2016年離開Google，並且持續投資新創產業。

預期蘋果會在未來10年推動全新硬體革新

在接受彭博電視訪談時，Tony Fadell認為蘋果接下來將會推出可改變市場的硬體產品，同時更預期會在既有產品類別持續突破。

但是否會是目前市場猜測的電動車，或是虛擬視覺頭戴裝置，Tony Fadell認為蘋果接下來的創新不見得會聚焦在這些領域，甚至可能會在軟體或服務類別改變市場。

近期不少市場看法，蘋果現任執行長Tim Cook若在未來幾年內選擇卸任，或許將會藉由公布特定類別產品作為告別作，許多人猜測會是推出傳聞許久的虛擬視覺頭戴裝置。

元宇宙議題難以在大眾市場擴大發酵

至於近期許多人討論的元宇宙議題，Tony Fadell表示此類議題其實早在1988年就有人提出，並非近期因為Facebook執行長Mark Zuckberg提出而走紅。但是對於此議題是否能實際在市場走紅，Tony Fadell表示對此保持懷疑態度。

原因在於元宇宙的想法或許能打動市場投資者，或是吸引企業投入發展，但能否成為大眾市場真正使用產品，其實還很難說。如同市場過去多年以來討論的虛擬實境應用，雖然目前已經可以在市場看見許多技術應用，但在大眾市場卻始終未能普及應用。

即便目前討論的元宇宙議題持續聚焦在虛擬視覺、數位分身等內容，但對於多數消費者而言，依然是相當「遙遠」的話題，因此Tony Fadell不認為元宇宙話題能在大眾市場明顯發酵。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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