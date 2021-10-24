快訊

陳柏惟任期剩7天 黃偉哲發文「選罷制度門檻值得再思考」遭網批

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPod之父預期蘋果將推動另一波硬體革新 認為元宇宙議題難以擴大發酵

聯合新聞網 / 楊又肇

有「iPod之父」稱號的Tony Fadell在近期受訪時表示，蘋果在未來10年內將會推動另一項重大硬體革新，另外也強調目前市場高度討論的元宇宙 (metaverse)話題，其實早在1988年時期就已經被討論。

過去在蘋果任職期間打造改變音樂市場的iPod產品，並且成為後來改變手機市場的iPhone一部分設計，Tony Fadell後來則是與Matt Rogers共同創立NEST，主力打造智慧型恆溫器、煙霧探測器配件，並且在2014年1月由Google以32億美元收購。而Tony Fadell則是在2016年離開Google，並且持續投資新創產業。

預期蘋果會在未來10年推動全新硬體革新

在接受彭博電視訪談時，Tony Fadell認為蘋果接下來將會推出可改變市場的硬體產品，同時更預期會在既有產品類別持續突破。

但是否會是目前市場猜測的電動車，或是虛擬視覺頭戴裝置，Tony Fadell認為蘋果接下來的創新不見得會聚焦在這些領域，甚至可能會在軟體或服務類別改變市場。

近期不少市場看法，蘋果現任執行長Tim Cook若在未來幾年內選擇卸任，或許將會藉由公布特定類別產品作為告別作，許多人猜測會是推出傳聞許久的虛擬視覺頭戴裝置。

元宇宙議題難以在大眾市場擴大發酵

至於近期許多人討論的元宇宙議題，Tony Fadell表示此類議題其實早在1988年就有人提出，並非近期因為Facebook執行長Mark Zuckberg提出而走紅。但是對於此議題是否能實際在市場走紅，Tony Fadell表示對此保持懷疑態度。

原因在於元宇宙的想法或許能打動市場投資者，或是吸引企業投入發展，但能否成為大眾市場真正使用產品，其實還很難說。如同市場過去多年以來討論的虛擬實境應用，雖然目前已經可以在市場看見許多技術應用，但在大眾市場卻始終未能普及應用。

即便目前討論的元宇宙議題持續聚焦在虛擬視覺、數位分身等內容，但對於多數消費者而言，依然是相當「遙遠」的話題，因此Tony Fadell不認為元宇宙話題能在大眾市場明顯發酵。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

蘋果調整App Store付費規定 業者可直接接觸用戶

蘋果證實M1 Max處理器的16吋MacBook Pro 獨享「高效能模式」

元宇宙、NFT是什麼？一起乘著5G航向浩瀚無垠的「Metaverse」

元宇宙大進擊 臉書微軟參戰引爆全球話題

相關新聞

iPod之父預期蘋果將推動另一波硬體革新 認為元宇宙議題難以擴大發酵

有「iPod之父」稱號的Tony Fadell在近期受訪時表示，蘋果在未來10年內將會推動另一項重大硬體革新，另外也強調目前市場高度討論的元宇宙 (metaverse)話題，其實早在1988年時期就已經被討論。

川普新創社群平台「TRUTH Social」 以開源軟體打造恐挨告

近期透過旗下川普媒體科技集團宣布推出名為「TRUTH Social」的社群平台，卻發生服務正式上線之前，就被人透過特定網址連入，並且建立帳號留下大量內容。此外，「TRUTH Social」更被人發現是以免費開源使用的去中心化分散式微部落格社群網路「Mastodon」原始編碼為基礎打造，但卻在服務標示編碼內容為私人所有，可能將因此面臨法律訴訟問題。

Facebook前員工控臉書放任假新聞、仇恨言論傳播 以利增加廣告營收

在過去於Facebook任內負責公民誠信問題的前員工Frances Haugen提出指控，表示Facebook內部實際上放任假新聞、仇恨言論內容傳播，藉此增加流量與廣告內容營收之後，稍早又有另一名同樣曾負責Facebook公民誠信的前員工也出面指證，甚至指出內部主管經常下指導棋，避免過度的內容限制影響使用流量增長。

蘋果調整App Store付費規定 業者可直接接觸用戶

蘋果公司已更新App Store的規定，使應用程式開發商可就款項支付直接與用戶接洽。由於多家企業不滿蘋果公司把持市場，此...

Intel重申晶片供貨短缺問題將持續至2023年 Alchemist顯示卡將進入市場

在正式揭曉代號Alder Lake的第12代Core系列桌機處理器之前，Intel公布2021財年第三季財報結果，除了再次表示認為晶片供貨短缺問題會持續至2023年之外，更再次說明旗下以Xe-HPG架構打造，並且冠上Arc品牌的獨立顯示卡，將會在明年第一季內推出。

元宇宙、NFT是什麼？一起乘著5G航向浩瀚無垠的「Metaverse」

若說2020年的科技熱詞第一名是「5G」，今年肯定是「元宇宙」。從Facebook創辦人Mark Zuckerberg宣誓在社群媒體的基礎下，投入5千萬美元打造元宇宙王國開始，各界熱議如沸，甚至還傳出Facebook可能為此更改名稱及架構，大企業的一舉一動都牽引著元宇宙的形成。元宇宙是什麼樣子的世界觀？各產業在其中扮演什麼角色？又如何在發展初期準確插旗獲利？這些問題，無論你身處的產業和科技是否沾得上邊，都必須思量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。