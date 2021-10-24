川普新創社群平台「TRUTH Social」 以開源軟體打造恐挨告

若說2020年的科技熱詞第一名是「5G」，今年肯定是「元宇宙」。從Facebook創辦人Mark Zuckerberg宣誓在社群媒體的基礎下，投入5千萬美元打造元宇宙王國開始，各界熱議如沸，甚至還傳出Facebook可能為此更改名稱及架構，大企業的一舉一動都牽引著元宇宙的形成。元宇宙是什麼樣子的世界觀？各產業在其中扮演什麼角色？又如何在發展初期準確插旗獲利？這些問題，無論你身處的產業和科技是否沾得上邊，都必須思量。

2021-10-22 15:31