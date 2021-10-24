川普新創社群平台「TRUTH Social」 以開源軟體打造恐挨告
近期透過旗下川普媒體科技集團宣布推出名為「TRUTH Social」的社群平台，卻發生服務正式上線之前，就被人透過特定網址連入，並且建立帳號留下大量內容。此外，「TRUTH Social」更被人發現是以免費開源使用的去中心化分散式微部落格社群網路「Mastodon」原始編碼為基礎打造，但卻在服務標示編碼內容為私人所有，可能將因此面臨法律訴訟問題。
依照非營利組織軟體自由保護組織 (Software Freedom Conservancy)主席Bradley Kuhn發文表示，從諸多細節顯示「TRUTH Social」是以「Mastodon」原始編碼為基礎打造，卻未遵守AGPLv3 (Affero通用公眾特許條款第三版,Affero General Public License v3)授權原則，亦即分享貢獻原始編碼內容。
Bradley Kuhn表示，分享原始編碼始終是開源軟體不成文的授權使用原則，因此在「TRUTH Social」採用「Mastodon」原始編碼打造，卻對外聲稱編碼內容為私人所有，同時也未分享編碼內容，明顯違反使用原則。
因此，Bradley Kuhn呼籲川普媒體科技集團在30天內公布服務編碼內容，並且調整服務說明，否則將會視情況提出侵權指控。
而市場目前觀察川普媒體科技集團打造的「TRUTH Social」社群平台是否能成功，多數看法均認為目前社群服務市場已經被Twitter、Facebook等佔據，即便特定領域使用社群平台也已經有Parler等服務佔駐，加上目前川普不再是美國總統身分，並且被主要社群服務限制使用情況下，實際上能帶動話題風向能力已經大幅減退，因此「TRUTH Social」社群平台可能無法支撐太久。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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