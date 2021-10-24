Facebook前員工控臉書放任假新聞、仇恨言論傳播 以利增加廣告營收

在過去於Facebook任內負責公民誠信問題的前員工Frances Haugen提出指控，表示Facebook內部實際上放任假新聞、仇恨言論內容傳播，藉此增加流量與廣告內容營收之後，稍早又有另一名同樣曾負責Facebook公民誠信的前員工也出面指證，甚至指出內部主管經常下指導棋，避免過度的內容限制影響使用流量增長。

華盛頓郵報指出，另一名曾負責Facebook公民誠信的前員工出面指證，說明Facebook內部並非像對外說明般，會妥善處理倍受爭議的假新聞、仇恨言論內容，反而會刻意放任此類內容流傳，僅以消極態度處理被檢舉、反應內容，為的就是增加使用流量與廣告內容營收。

依照這名前員工指稱說法，Facebook內部刻意讓產生對立內容傳播，一方面藉此產生更多流量，同時也能避免激怒當時擔任美國總統的川普，以及其支持者，減少本身服務發展受限風險，甚至可能影響使用人數成長表現。

這名前員工指證說法，恰好呼應先前Frances Haugen提出指控，強調Facebook明知其服務平台被用於傳播仇恨、暴力與假新聞等錯誤訊息，卻依然以自身廣告、流量等利益為優先，進而影響更多用戶感受。

不過，Facebook後續則反駁表示Frances Haugen陳述內容造成誤導，強調本身在確保用戶發表言論自由之餘，更積極確保隱私安全之間平衡，同時更持續改善錯誤訊息與有害內容產生影響。而在後續說明中，Facebook發言人Nick Clegg透露Facebook與Instagram兩大社群平台將作調整，讓使用者能有「更多朋友、更少政治」的互動體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦