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蘋果調整App Store付費規定 業者可直接接觸用戶

中央社 / 舊金山22日綜合外電報導
蘋果公司已更新App Store的規定，使應用程式開發商可就款項支付直接與用戶接洽。 美聯社
蘋果公司已更新App Store的規定，使應用程式開發商可就款項支付直接與用戶接洽。 美聯社

蘋果公司已更新App Store的規定，使應用程式開發商可就款項支付直接與用戶接洽。由於多家企業不滿蘋果公司把持市場，此舉可說是蘋果與業者達成法律和解的讓步。

法新社報導，根據蘋果今天公布更新的App Store規定，如今應用程式開發商可就替代付款方式直接接洽消費者，無須支付蘋果15或30%的佣金。

蘋果公司說，開發商將可以要求用戶提供基本資訊，像是姓名與電郵地址等，只要用戶可自由選擇是否答應要求。

今年8月，蘋果與小型應用程式開發商達成法律和解，提出支付方式的調整。

不過這項讓步不太可能讓手遊「要塞英雄」（Fortnite）開發商Epic Games等企業滿意。這家業者與蘋果因支付政策的爭議長期僵持不下。

為了打破蘋果對App Store的把持，Epic Games提告並指控蘋果在販售數位商品或服務的App Store操弄壟斷。

今年9月，法官諭令蘋果公司鬆綁對App Store付費選項的控制，但稱Epic Games無法證明蘋果公司違反反壟斷法。兩造都已提出上訴。

蘋果 App Store

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