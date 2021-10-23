Intel重申晶片供貨短缺問題將持續至2023年 Alchemist顯示卡將進入市場

在正式揭曉代號Alder Lake的第12代Core系列桌機處理器之前，Intel公布2021財年第三季財報結果，除了再次表示認為晶片供貨短缺問題會持續至2023年之外，更再次說明旗下以Xe-HPG架構打造，並且冠上Arc品牌的獨立顯示卡，將會在明年第一季內推出。

若以時間點來看的話，第一款以Xe-HPG架構打造的Alchemist顯示卡，將配合後續推出更多的第12代Core系列桌機處理器一同進入市場，而後續還會推出以Battlemage、Celestial與Druid為稱的顯示卡產品，藉此滿足不同顯示效能需求。

而在Alchemist顯示卡部分，則支援微軟DirectX 12 Ultimate標準、支援即時光影追跡 (Ray Tracing)，以及包含可變速率著色、網格渲染，以及取樣反饋等技術，讓顯示效能表現能趕上目前AMD、NVIDIA所推行主流顯示卡。

在此之前，Intel已經在代號Tiger Lake的第11代筆電處理器導入Xe-LP架構設計DG1 GPU，並且將Xe-HP架構用於伺服器產品，而Xe-HPC架構則用在超算電腦等應用場景，接下來的Xe-HPG架構則是鎖定玩家等級的顯示效能需求。

至於Alchemist顯示卡將以台積電6nm製程打造，並且鎖定與AMD以台積電7nm製程打造的Navi 2系列GPU，以及NVIDIA透過三星8nm製程打造的Ampere系列GPU抗衡。

另外，此次財報顯示Intel在今年第三季的營收為192億美元，相比去年成長5%，淨利則達68億美元，相比去年成長達60%。

若以個業務單位來看的話，客戶運算事業群營收達97億美元，相比去年同期下滑2%，客數據中心事業群營收達65億美元，相比去年同期增加10%，而物聯網事業群營收達10億美元，相比去年同期成長54%，Mobileye業務營收達3.26億美元，相比去年同期成長39%。而非可變儲存解決方案事業群營收達11億美元，相比去年同期下滑4%，可編程解決方案事業群營收達4.78億美元，相比去年同期增加16%。

Intel執行長Pat Gelsinger強調目前將著重IDM 2.0發展策略佈局，但市場仍面臨晶片等關鍵零件供貨短缺挑戰，使得許多終端商品上市時間受到影響，即便Intel在CPU產品供應情況獲得改善，仍可能面臨其他元件供應短缺問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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