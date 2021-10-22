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傳PayPal有意收購圖片分享社群服務Pinterest 金額高達450億美元

聯合新聞網 / 楊又肇

包含彭博新聞路透新聞均取得消息指出，PayPal可能有意收購圖片分享社群服務Pinterest，並且計畫以每股近70美元價格進行收購，因此可能讓收購金額高達450億美元。

而若PayPal順利買下Pinterest，將創下今年收購金額規模紀錄，同時也可能讓Pinterest變成更龐大的線上交易平台，讓更多人可以透過此項服務宣傳商品，並且進行銷售。

不過，PayPal、Pinterest方面均未對此傳聞作任何回應。

在近期發展中，PayPal不僅考慮佈局加密貨幣應用，同時也進軍先買後付市場，並且先後收購Venmo、Paidy等服務，藉此吸引更多未持有信用卡的使用者透過旗下服務進行先買後付消費。

除了PayPal，微軟在今年初也曾傳出有意收購Pinterest，但後續因為雙乎未能達成收購共識，進而終止收購洽談。

Pinterest創立於2010年，本身服務是以圖像為導向，讓使用者能透過特定興趣、主題分享內容，同時可透過拼圖佈局形式介面讓使用者持續捲動瀏覽。在2020年第四季時，Pinterest的每月活躍使用人數增加至4.59億人，相比前一年同期增加37%，主因受到新型冠狀病毒疫情影響，使得更多人透過Pinterest服務觀看他人分享內容。

目前Pinterest整體觀看使用流量僅次於Facebook、YouTube、俄羅斯社群服務VKontakte，以及Twitter。許多人會藉由Pinterest服務關注目前流行內容，或是特定興趣項目，藉此學習諸如服飾穿搭、美妝技巧，以及居家裝飾等，因此也讓Pinterest市值累積達510億美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

俄羅斯 疫情 信用

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