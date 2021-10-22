傳PayPal有意收購圖片分享社群服務Pinterest 金額高達450億美元

雖然先前百度等業者已經開始在北京測試自駕車，但主要還是會配置一名隨車人員處理緊急狀態，而在稍早由中國北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室公告，將正式開放無人化測試場景，首波獲准上路測試業者包含百度，以及創立於2016年12月、與現代汽車集團合作的小馬智行 (Pony.ai)。

2021-10-18 09:00