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蘋果啟用Tech Talks技術講座活動 協助各地開發者更快打造一流app內容

聯合新聞網 / 楊又肇

除了透過年度WWDC開發者大會活動，讓開發者能能直接與蘋果技術專家溝通內容設計事宜，並且解決開發時面臨的疑難雜症，蘋果稍早宣布將啟用Tech Talks技術講座活動，藉由線上超過100場直播課程，以及透過蘋果在全球設置辦公室空間，讓開發者能就近與蘋果技術專家互動。

首波Tech Talks技術講座將在10月25日至12月17日期間進行，蘋果會在每隔兩週時間更新講座議程內容，開發者可以透過線上註冊，並且申請預計參與互動時間。

課程將在全球多個蘋果直營店以線上方式進行，包括印度班加羅爾、美國加州庫比蒂諾、英國倫敦、墨西哥首都墨西哥市、巴西聖保羅、韓國首爾、中國上海、新加坡、澳洲雪梨、以色列特拉維夫，以及日本東京。

每場課程都會由蘋果技術專家簡報，並且接受問答，開發者針對整合式 SwiftUI、App Clips、HealthKit、機器學習、擴增實境、輔助功能等技術應用提問，或是由技術專家解答諸如5G連接應用、在App Store發行app內活動、App審核流程，以及企業開發相關問題。

而此項技術講座同樣以免費形式提供報名，但僅開放蘋果開發者計畫 (Apple Developer Program)，以及蘋果開發者企業計畫 (Apple Developer Enterprise Program)成員參與。

由於app內容開發更新頻率越來越快，除了藉由每年的WWDC開發者大會活動溝通新技術應用，蘋果顯然也計畫透過Tech Talks技術講座與更多在地開發者溝通，並且協助解決其app內容開發所面臨難題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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