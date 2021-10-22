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元宇宙、NFT是什麼？一起乘著5G航向浩瀚無垠的「Metaverse」

聯合新聞網 / 王友光 Joseph Wang
Facebook誓言打造元宇宙，各產業也紛紛投入心力，想搶佔一席之地。
Facebook誓言打造元宇宙，各產業也紛紛投入心力，想搶佔一席之地。

元宇宙是什麼？

元宇宙的英文是Metaverse，以meta為字根的詞都帶有再詮釋、再轉換、形而上、超越現狀之意，統稱「後設」。以元宇宙來說，就是跳脫虛實定義，將現實世界與虛擬的世界完全結合的新想像。喔不，我不該說是想像，因為2018年電影「一級玩家」已經將它的樣貌描繪出來，而現行科技中，XR已然是通往元宇宙的大道。

元宇宙裡面有什麼？

元宇宙內部的一切都還有待定義，但現在已漸漸有其輪廓。比如，可以透過VR頭盔開啟虛擬世界大門，戴上就進入、脫掉就回歸現實，如此簡單的切換方式，為我們定義「虛實的黏著點」（筆者已不說是界限，因為虛實交互編織的地方太多了）。

當我們、我們的親友、甚至地球上每個人都擁有VR虛擬世界的鑰匙（也許就是頭盔），虛擬人口暴增，自然需要如實體世界一般通用的規則條文來維持秩序，比如法律、貨幣；甚至也會組成各式組織，如政府、法人、社群、企業團體等。「那裡」儼然就是另一個完整的世界，而我們則用數位分身（也有人說是數位孿生的角色），讓自己的肉身與ID同時存活在兩個世界。

元宇宙的經濟秩序基礎—NFT

如果你查NFT，會得到「非同質化代幣」（Non-fungible Token）這樣難懂的解釋，其實這是區塊鏈加密技術下，所產生的獨特數碼編號，就像身分證字號，絕不重複，也造就了NFT領域中獨一無二的特性。

許多人將NFT應用在影音藝術品上，比如網路藝術家繪製的專屬圖騰、棒球美女峮峮親自錄製的一段音檔，一旦鎖上NFT的標記，就成了帶有所有權證明的商品，任何少了標記的複製品都只是「贗品」，而不是「真跡」。真跡通常待價而沽，擁有者可以握在手上等價值水漲船高，或是尋個好買家脫手海撈一筆。當元宇宙真正成形，NFT可交易的「虛擬資產」將會越來越豐富，儼然形成另一個龐大而堅實的經濟體，與現行世界的金融秩序共存。

3D虛擬攤位已獲文創、家飾等多產業採用，未來有望成為元宇宙的最小基地。圖/光禾感知科技
3D虛擬攤位已獲文創、家飾等多產業採用，未來有望成為元宇宙的最小基地。圖/光禾感知科技

3D虛擬攤位，搶佔「元宇宙」的商業最小單位

在現實中，百貨商場、展覽中心等熙來攘往之地，都有「攤位」或「櫃檯」，以接待有購物、諮詢等需求的民眾。筆者認為，既然元宇宙是以現實世界為復刻基礎，加入數位、科技所打造的各種彈性，那麼「攤位」則仍然會是商業場域的最小單位。

虛擬攤位的打造、虛擬展場的發展，從疫情延燒後正式發酵，線上展期結束後留下的企業專屬攤位，現已轉化為虛擬世界的最小單位。讓各式商業組織、社團、學校或個人都能依想要的主題佈置，想要別人怎麼認識你，攤位就怎麼打造。

元宇宙日後會怎麼發展？是將攤位無限串連，變成超大型展場或購物中心？還是加入購物車、結帳功能，成為線上專賣店？參與的人多了，內容就會變得無限豐富、多元，就靠所有進入元宇宙的玩家們，一同玩轉！

《原文作者為光禾感知科技創辦人/執行長 王友光，聯合新聞網獲授權轉載。》

5G NFT 元宇宙

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