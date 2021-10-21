基於Arm架構設計的晶片數量 已正式超過2000億個

今年5月下旬宣布每秒就有超過900個Arm架構處理器出貨，同時總累計出貨量達1900億個以上紀錄後，Arm稍早更宣布目前透過合作夥伴出貨、基於Arm架構設計的晶片數量已經正式超過2000億個。

Arm說明以30年多一點的時間達成此項里程碑，尤其在近5年的出貨量出現顯著成長，其中主要因素在於智慧型手機帶動市場需求，後續更因為物聯網、伺服器等應用更為顯著，因此也讓Arm架構應用範疇變得更為廣泛，並且產生更大使用規模。目前以Arm架構打造的處理器，平均約在每秒內生產900個，未來更預期會持續增加。

除了目前廣泛應用在手機、平板裝置，強調高效能運算的Cortex-A系列CPU，更多是應用在龐大物聯網生態的超低功耗Cortex-M系列CPU，約佔每年中所有以Arm架構打造處理器出貨量的四分之三，更在目前累積超過2000億個Arm架構晶片出貨量約一半比例。

在接下來跨入Armv9指令集架構發展階段，Arm認為將可在不增加能耗情況下，每代更新產品將能以提升30%效能表現幅度成長，並且持續讓運算電力損耗降低，藉此實現零碳運算目標。此外，Arm內部也將持續讓作業流程最佳化、簡化設計流程，讓電子設計自動化 (EDA)工作負載轉換至以AWS Graviton2處理器運作資料中心運行，透過Arm架構設計降低至少45%的碳足跡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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