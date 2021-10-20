Intel強調將以處理器效能表現贏回市場訂單 讓GPU市場有更好生態發展

近期接受CRN新聞網站採訪時，Intel執行長Pat Gelsinger除了說明將會藉由更好處理器贏回市場訂單，更透露希望讓未來的GPU市場能有更好的生態發展。

Pat Gelsinger讚許蘋果在其Apple Silicon處理器設計優異之處，但也強調Intel接下來準備推出的處理器能帶動更大運算效益，並且藉由更小製程發揮更長裝置電力續航時間，同時也能讓裝置設計更為輕薄，因此有信心能在日後繼續贏回市場訂單。

而針對目前再次回歸GPU市場發展，Pat Gelsinger則表示目前此塊市場幾乎由NVIDIA佔據多數市場，因此在許多顯示技術應用變得更偏重使用NVIDIA提供產品，對於市場生態發展顯然不利，因此Intel希望藉由接下來持續更新的oneAPI框架設計，讓開發者、硬體業者能更容易統整CPU、GPU，乃至於以FPGA形式建構更具彈性的運算方式。

雖然目前在GPU產品仍與NVIDIA有段差距，但預期接下來會持續在應用模式、效能與功耗表現有所超越，並且以更合理價位向消費者提供產品。

依照Pat Gelsinger的說法，強調本身在CPU設計本質上的優勢，加上目前持續在GPU產品設計上精進，配合oneAPI框架設計，藉此針對不同運算需求搭配最佳組合，認為相比NVIDIA將主力放在GPU產品設計，Intel在產品設計將能統整更多運算應用資源，並且能以相對更低價格取得，預期能帶動更大使用效益。

過去AMD也曾類似方式爭奪市場，並且藉由Zen架構成功搶下不少市佔，甚至成為遊戲玩家使用處理器，並且搭配旗下GPU產品發揮更大運算效益，但目前GPU市場仍由NVIDIA取得多數市佔，意味Intel必須在接下來推出GPU產品提出更具吸引力誘因，才能在搭配旗下處理器產品情況下扭轉市場分布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦