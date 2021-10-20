首座小米汽車工廠將在北京亦庄啟用 預計2024年上半年進入量產
小米創辦人暨執行長雷軍在投資者日中表示，首座小米汽車工廠將會在北京亦庄啟用，更透露目前投入造車發展進度超乎預期，預計最快可在2024年上半年進入量產。
在此之前，小米已經宣布收購自動駕駛技術業者深動科技 (Deepmotion Tech)，更在今年9月宣布完成註冊新公司，將以小米汽車有限公司名稱運作，資本額為人民幣100億元，並且由小米共同創辦人、董事長暨執行長雷軍擔任代表負責人。
而先前預計招募300人團隊投入造車，在收到超過2萬份履歷之後，首波錄用超過500名技術人員，預計投入Level 4等級自動駕駛技術研發，另外更積極與業界合作夥伴、供應鏈密集洽談，藉此規劃旗下車輛產品設計發展方向。
依照先前說法，小米將在未來10年內投入100億美元資金研發電動車，初期則會以人民幣100億元投入研發，另外目前也密集與長安、廣汽、上汽通用五菱、長城、上汽、東風、博世、寧德時代等車廠洽談，計畫以旗下超過萬人研發團隊、全球前三大手機業務發展能力，以及更完善的智慧生態鏈資源，從頭打造一輛電動車產品。
後續說明中，小米執行長雷軍透露希望將小米打造首款電動車價位鎖定在人民幣10萬元以上的中高階市場，預計最快在三年後亮相。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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